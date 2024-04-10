Lunapark Oyuncak Fiyatları Aileleri Zorluyor - Son Dakika
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Lunapark Oyuncak Fiyatları Aileleri Zorluyor

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Bayramın ilk gününde çocuklarını eğlendirmek için lunaparka gelen Ankaralılar, oyuncak fiyatlarının yüksekliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Aileler, 60 lira olan bilet fiyatlarıyla çocuklarını ancak bir ya da iki oyuncağa bindirebildiklerini belirtiyor. Lunapark ziyaretçileri, fiyatların daha uygun olması gerektiğini ve bütçelerinin zorlandığını ifade ediyor.

10.04.2024 16:38
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Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Bayramın ilk gününde çocuklarını eğlendirmek için lunaparka getiren Ankaralılar, oyuncak fiyatları karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Aileler 60 lira olan bilet fiyatları nedeniyle çocuklarını ancak bir ya da iki oyuncağa bindirebildiklerini söyledi. Torunlarını eğlendirmek isteyen emekli Müşerref Gün, lunaparktaki oyuncakların ücretlerinin çok pahalı olduğunu belirterek, "Beş kişi biniyoruz 60 TL… Büyük bir para 300 TL. Ben vermiyorum parayı oğlum veriyor. Benim bütçem yetmiyor" dedi. Serkan Boran ise "Çocukların 2-3 oyuncağa binmeleri 200 TL yapıyor. Bunu daha uygun yapabilirlerdi. Çocuk onu da istiyor bunu da istiyor… Bir an önce buradan gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Bayramlarda çocukların vazgeçilmez mekanlarından olan lunaparkta oyuncak fiyatları ailelerin bütçelerini zorladı. Bayram tatilinde çocuklarını eğlendirmek için Ankara'da Gençlik Parti içinde bulunan lunaparka getiren aileler 60 lira olan bilet fiyatlarını yüksek buldu. Aileler, bütçelerinin çocuklarını bir iki oyuncağa bindirmeye yettiğini söyledi.

"EMEKLİYİM BÜTÇEM YETMİYOR"

Bbayramda Ankara'ya gelen torunlarını eğlendirmek için lunaparka getirdiğini anlatan emekli Emekli Müşerref Gün, lunaparktaki oyuncakların ücretlerinin çok pahalı olduğunu söyledi. Gün, " "Beş kişi biniyoruz 60 TL… Büyük bir para 300 TL. Ben vermiyorum parayı oğlum veriyor. Çocukların bayram harçlıklarını harcıyoruz. Bugün en az 5 bin liradan çıkarız gibi geliyor. Beni zorlar ben emekliyim 15 bin TL emekli maaşım. Onlar beni eğlendiriyor çünkü benim bütçem yetmiyor" dedi.

"KURU KALABALIK"

Serkan Boran ise lunaparkın ücretlerin pahalılığından yakınarak ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Çocukların 2-3 oyuncağa binmeleri 200 TL yapıyor. Bunu daha uygun yapabilirlerdi. Geçen geldiğimizde 40 liraydı. Bir anda 60 TL olmuş. Her şeye olduğu gibi çok hızlı bir şekilde zam gelmiş, şaşırdık. Çocuk onu da istiyor bunu da istiyor... Bir an önce buradan gitmek istiyoruz. Ailelerin bütçesi yetmeyebilir buna. Şehir dışından gelen misafirlerimiz var. Onlarla beraber yemek yiyelim desek, bittik… Bütün maaşı oraya vereceğiz. İnsanlar artık evlerinde, kuru kalabalık bu aslında. İnsanlar bir şeye binemiyor, bir şey yiyemiyor bir şey içemiyor."

"YEMEK YEMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Emekli Figan Yüksel ise, "İki çocuk bindirdiğiniz zaman 120 TL. Yüksek rakam. Yılda bir kere yaşanan bir olay olduğu için fedakarlık ediyoruz. Üç oyuncağa 380 TL para vermiş olduk. Yemek yemeği şu anda düşünmüyoruz. Rakamlar çok yüksek olduğu için evimizde yiyeceğiz sadece çocuklarımızı eğlendireceğiz" dedi.

"500 TL LİMİTİM VAR, BAŞKA YOK"

İnşaat işçisi olan Cengiz Pala iki çocuğunu parka eğlendirmeye getirdi. Pala, "İki oyuncağa bindirmeyi düşünüyorum. 500 TL limitim var başka yok. Bir de yemesi içmesi var bunun. Ben inşaatçı olduğum için yaklaşık evime 40 bin lira giriyor. 15 bin lirasını kiraya veriyoruz. Aylık giderimiz zaten 35 bin lira. 600-700 TL paramız gider burada" diye konuştu.

Lunapark Oyuncak Fiyatları Aileleri Zorluyor
Kaynak: ANKA

Ankara, Çocuk, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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