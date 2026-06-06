CHP Kurultayı'na İlişkin "Mutlak Butlan" Davasını Açan Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün CHP Genel Merkezi'nde eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Lütfü Savaş, "Şu an acelem yok ama parti görev verirse kabul ederim" ifadelerini kullanırken, mutlak butlan kararının ardından hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cephesinin yaşananları önleyebileceğini savundu.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından, davayı açan isim olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Savaş, dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"RUTİN BİR ZİYARET"

Kılıçdaroğlu ile zaman zaman görüştüklerini, bu görüşmenin de "rutin bir ziyaret" olduğunu söyleyen Savaş, "Biz davayı bireysel olarak birilerini suçlamak için açmadık, partimizde adalet duygusunun zedelenmemesi için davayı açtık" dedi.

TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKECEK Mİ?

Görüşmede Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunun gündeme gelmediğini söyleyen Savaş, "Eğer Kemal Bey ve Özgür Bey anlaşır, 'temyiz başvurusu çekilsin' derseler biz o ortak kanaate uyarız. İstişareye açığız, bundan sonra tek başıma karar vermem zaten doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yönelik polis müdahalesini doğru bulmadığını, kimsenin partisine polisin müdahale etmesini, genel merkez binasına zarar verilmesini istemeyeceğini belirten Savaş, "Keşke olay polise intikal etmeseydi, bu bizi üzdü. Hukuka uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama olaya tek taraflı da bakmıyorum. Hem Kemal Bey hem de Özgür Bey cephesinden hoş olmayan hareketler oldu. Her iki taraf da yaşananları önleyebilirdi" dedi.

"GÖREV VERİLİRSE KABUL EDERİM"

Partiden görev talep etmeyi doğru bulmadığını ancak görev verilirse bundan geri durmayacağını söyleyen Savaş, "Partide yapabileceğimi düşündüğüm bir görev verilirse kabul ederim. Ama bu konuda bir acelem yok. Sayın Genel Başkanın ve parti kurullarının yapması gerekenler var, onlara yönelmeleri daha doğru olur" ifadelerini kullandı.