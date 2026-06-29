Luton Türk Kültür Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Luton Türk Kültür Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

29.06.2026 01:05
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Luton'da düzenlenen festival, Türk kültürünü tanıttı, 5 bin ziyaretçi katıldı.

İngiltere'nin Luton kenti, ülkedeki en büyük Türk festivallerinden biri olan "Luton Türk Kültür Festivali"ne ev sahipliği yaptı.

Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi'nin her yıl organize ettiği Luton Türk Festivali, kentin en büyük parkı Stockwood Park'ta geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Ülkedeki en büyük Türk festivallerinden biri olan etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, İngiltere Parlamentosu'nun Lordlar Kamarası üyesi Qurban Hussain, Luton South milletvekili Rachel Hopkins, Luton Belediye Başkanı Amy Nicholls ile kentin 30 Haziran'dan itibaren belediye başkanlığını devralacak Javed Hussain katıldı.

Kentteki ve bölgedeki Türkler ile çok sayıda yabancı ziyaretçinin katıldığı festivalde Türk ve Osmanlı kültürünün tanıtımı, mehter takımı ve yöresel halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle yapıldı.

Temsili bir otağın da kurulduğu, Türk mutfağının lokum, kahve ve gözleme gibi ürünlerinin ikram edildiği etkinlikte ziyaretçiler kurulan atölyelerde ebru yapma fırsatı da buldu.

Aşık atışması, türkü, Türk sanat müziği ve ilahi dinletilerinin yapıldığı festivalde çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra Türk ürünlerinin satıldığı ve tanıtıldığı stantlar da kuruldu.

Gün boyu yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği festivale katılan protokol davetlileri barış için güvercin uçurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Luton Türk Kültür Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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