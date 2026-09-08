Macaristan, 10 Rus diplomata sınırdışı kararı aldığını açıkladı

BUDAPEŞTE, 8 Eylül (Xinhua) -- Macaristan, Viyana Sözleşmesi kapsamında "kabul edilemez" olarak değerlendirilen faaliyetler nedeniyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini istedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban salı günü yaptığı açıklamada, Macaristan makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından kararın Rusya'nın Macaristan Büyükelçisi'ne bildirildiğini belirtti.

"Söz konusu karar, Macaristan'ın güvenliğini ve egemenliğini koruyor. Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmiyor" diyen Orban, Budapeşte'nin Moskova ile "karşılıklı saygı ve kurallara bağlılık temelinde" gerekli diyaloğu sürdürmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Macar yetkililer, Rus diplomatlar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen faaliyetler hakkında ayrıntı vermedi.