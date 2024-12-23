Macaristan'a Rus Petrol Sevkıyatı Başladı

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BUDAPEŞTE, 23 Aralık (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rus ham petrolünün Dostluk Boru Hattı üzerinden Macaristan'a sevkiyatının yeniden başladığını söyledi.

Szijjarto pazar günü Facebook hesabında paylaştığı mesajında Macaristan'ın enerji arzının "güvende" olduğunu belirtti.

Dostluk Boru Hattı'ndan Rus ve Kazak ham petrolünün Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'ya petrol sevkiyatı perşembe gününden bu yana durmuştu. Macar basınında yer alan haberlere göre kesinti, Rusya'ya ait bir pompa istasyonundaki teknik bir sorundan kaynaklandı.

Dostluk Boru Hattı, günde 2 milyon varil taşıma kapasitesiyle dünyada en yüksek kapasiteye sahip petrol boru hatlarından biri.

Avrupa Birliği ülkelerinin Rus ham petrolü ve doğalgazına olan bağımlılıklarını azaltmalarının ardından Dostluk Boru Hattı, Rus petrol sahaları ile Avrupa rafinerileri arasındaki son önemli bağlantı olma özelliğini koruyor.