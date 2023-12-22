Macaristan Başbakanı Orban, AB\'nin sığınmacı ve göçmen reformu anlaşmasını eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosunun (AP) üzerinde uzlaşmaya vardığı sığınmacı ve göçmen reformu anlaşmasının "kesinlikle başarısız olacağını" söyledi.

Orban, başkent Budapeşte'de düzenlenen basın toplantısında, AB Konseyi ile AP'nin sığınmacılar ve göç konusunda anlaşmaya varmasını değerlendirdi.

Anlaşmanın temelinden tamamen yanlış olduğunu savunan Orban, "Bunun hakkında büyük bir tartışma yaşadık ve diğer liderlere bu paketin tamamen yanlış olduğunu anlatmaya saatler harcadım." dedi.

Orban, AB'ye girmek isteyenlerin sınırların dışında başvuru yapmaları ve bulundukları yerde son kararı beklemeleri gerektiğini belirtti.

AB'nin bu tür bir tutumu benimsemediği sürece ne tür anlaşmaya varılırsa varılsın "kesinlikle başarısız olacağına" dikkati çeken Orban, ülkesinin göç konusundaki tutumunun Avrupa'da işe yarayan tek ve örnek model olduğunu savundu.

AB Konseyi ile AP, 20 Aralık'ta AB'nin sığınmacılar ve göç konusundaki hukuki çerçevesini tamamen gözden geçirecek 5 temel düzenlemenin siyasi noktaları konusunda anlaşmaya varmıştı.

AB, 2015'ten bu yana çözüm arayışında

AB, 2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı "Göç ve İltica Anlaşması", üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.

Fransa'nın AB dönem başkanlığı sürecinde pakette ilerleme sağlanabilmesi için "adım adım yaklaşımı"nı benimsemesi üzerine bakanlar, 8-9 Haziran'daki toplantılarında anlaşmanın "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin AB ülkelerine adil dağıtımı, göçmen kabul etmeyen ülkelerin her kişi başına ev sahipliği yapan ülkeye 20 bin avro ödemesini öngören kuralların üzerinde nitelikli çoğunlukla anlaşma sağlamıştı.

4 Ekim'de üye ülkelerin temsilcileri, Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yaptıkları toplantıda Göç ve İltica Anlaşması'nın son unsuru olan göç krizlerinin yönetimi hususu üzerinde anlaşmıştı.

Ardından metnin üzerinde AP ile AB Konseyi arasında müzakereler başlamıştı.

AB'nin yeni göç ve iltica kuralları üzerinde üçlü müzakereler (AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AP) sonucunda uzlaşıya varılmış oldu.

AB kurumları, AP seçimlerinin Haziran 2024'te yapılacak olması dolayısıyla mevcut yasama yılının bitimine aylar kala üye ülkelerin anlaşma üzerinde bir an önce uzlaşmasını istiyor. Ardından yeni kuralların yasalaşması için üç AB kurumu Konsey, Komisyon ve Parlamento arasında üçlü müzakerelere geçilecek.