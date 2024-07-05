Macaristan Başbakanı Viktor Orban Moskova'ya geldi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkent Moskova'ya geldiğini bildirdi.

Peskov, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını da yürüten Orban'ın Rusya ziyareti hakkında Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

Orban'ın Moskova'ya geldiğini belirten Peskov, "Moskova'ya ulaşan Orban ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme yapmaları bekleniyor." ifadesini kullandı.

Peskov, görüşmede, Ukrayna'daki durumun da ele alınacağını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orban'ın bu ziyarette AB'yi değil kendi ülkesini temsil edeceğini söylemişti.