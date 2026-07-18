Macaristan Cumhurbaşkanı'nın Süresi Sona Erdi - Son Dakika
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Macaristan Cumhurbaşkanı'nın Süresi Sona Erdi

18.07.2026 22:21
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Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'un anayasa değişikliğiyle görev süresi sona erdi. Yeni başkan geçici olarak atanacak.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladığı bildirildi.

Sulyok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görev süresini sona erdiren hükümleri de içeren anayasa değişikliklerinin parlamentoda kabul edilmesi üzerine söz konusu düzenlemeyi imzalamaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

Sulyok'un anayasa değişikliklerini onaylamasının ardından Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer'ın pazartesi gününden itibaren geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceğini açıkladı.

Anayasa değişikliğiyle, Sulyok'un görev süresinin sona erdirilmesinin yanı sıra Anayasa Mahkemesi üyeleri için yeniden 70 yaş sınırı getiriliyor.

Eski Başbakan Viktor Orban'a yakın isimlerden biri olarak görülen Anayasa Mahkemesi Başkanı ve eski Başsavcı Peter Polt ile 70 yaşını aşmış üç Anayasa Mahkemesi üyesinin görevleri, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden iki ay sonra sona erecek.

Değişiklikle ayrıca milletvekilleri için en fazla 12 yıllık görev süresi sınırı getiriliyor. Buna göre, üç dönem veya toplam 12 yıl milletvekilliği yapan kişiler, bir sonraki parlamento seçimlerinde yeniden aday olamayacak.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi öngörülüyor.

Bu arada, Macaristan Başbakanı Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, "Viktor Orban'ın kuklası" diye nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Cumhurbaşkanı'nın Süresi Sona Erdi - Son Dakika

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