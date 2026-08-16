Macaristan\'da Nükleer Santral için Acil Önlemler

BUDAPEŞTE, 16 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, su seviyelerindeki düşüşün Paks Nükleer Santrali'nin faaliyetlerini yeniden tehdit etmesi üzerine, Tuna Nehri'ndeki iki mavnanın kontrollü olarak batırılmaya başlandığını açıkladı.

Magyar cumartesi günü tesiste yaptığı açıklamada, "İyi bir haber aldık, santralin pompalama istasyonunda su seviyesi şimdiden bir santimetre yükseldi" dedi.

Nehrin Paks yakınlarındaki bir bölümüne konumlandırılan iki mavna, yerel su seviyesini yükseltmek ve santrale yeterli soğutma suyunu sağlamak amacıyla yürütülen acil durum operasyonu kapsamında ilk aşamada yaklaşık 20 santimetre batırılmıştı.

Magyar'a göre mevcut tahminler, Paks'taki Tuna Nehri'nde su seviyesinin pazartesi erken saatlerde eksi 132 santimetrenin altına düşebileceğini gösteriyor. Bu seviyede santralin faaliyette olan iki türbininden birinin kapatılması gerekecek. Magyar, su seviyesinin eksi 140 santimetrenin altına düşmesi halinde nükleer santralin tamamen devre dışı kalabileceğini ifade etti.

Acil durum önlemleri, santralin soğutma suyu girişindeki su seviyesini yükseltmek amacıyla tasarlanan geçici bir nehir yatağı eşiğinin inşasıyla eşzamanlı yürütülüyor. Yetkililer, su seviyelerinin, akış hızının ve nehir yatağının durumunun sürekli izlendiğini belirtti.

Budapeşte'nin yaklaşık 100 kilometre güneyinde yer alan Paks Nükleer Santrali, olağan koşullarda ülkenin elektriğinin yaklaşık yarısını karşılıyor. Santralin dört reaktörünün soğutulması için Tuna Nehri'nden gelen su kullanılıyor.