Macaristan'da 16 Yıllık Orban Dönemi Son Buldu, Peter Magyar Tarihi Zafer Kazandı

Macaristan'da yapılan genel seçimde, 16 yıllık Viktor Orban dönemi, Saygı ve Özgürlük Partisi lideri Peter Magyar'ın tarihi zaferiyle sona erdi. Orban, seçimi büyük farkla önde götüren Magyar'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti. Bu değişim, Avrupa Birliği ve Batı ittifakında büyük memnuniyetle karşılandı ve Orban'ın Rusya yanlısı, AB karşıtı politikalarının devrilmesi, kıta siyasetinde dengeleri değiştirecek bir 'reset' ve demokratik dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlara göre, Orban'ın yenilgisi, Avrupa için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak görülüyor. Orban döneminde Macaristan, AB içinde Ukrayna'ya kredi paketini engellemek ve Rusya yaptırımlarını bloke etmek gibi kritik politika hedeflerinin önünde sık sık engel olmuştu. Yeni lider Magyar'ın zaferi, Brüksel ile Budapeşte arasındaki gerilimlerin ardından bir dönüm noktası olabileceği düşüncesiyle AB liderleri tarafından olumlu karşılandı.

Orban'ın ABD, Rusya ve AB ile ilişkileri de değişime uğrayacak. Orban, ABD'de Donald Trump'ın yakın müttefikiydi ve Rusya ile sıcak ilişkilerini sürdürdü. Yenilgisi, Kremlin'in önemli bir müttefikini kaybetmesi anlamına geliyor ve Rusya'nın Avrupa'yı içeriden bölme çabalarını zorlaştırabilir. Avrupa liderleri, sonucu memnuniyetle karşılayarak, Macaristan'ın AB ile ilişkilerinde bir 'reset' ihtimalini vurguladılar.