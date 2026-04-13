Macaristan'da 16 Yıllık Orban Dönemi Son Buldu, Peter Magyar Tarihi Zafer Kazandı - Son Dakika
Macaristan'da 16 Yıllık Orban Dönemi Son Buldu, Peter Magyar Tarihi Zafer Kazandı

13.04.2026 09:20
Macaristan'daki genel seçimde Saygı ve Özgürlük Partisi lideri Peter Magyar, 16 yıllık Viktor Orban dönemini sona erdirerek tarihi bir zafer kazandı. Bu değişim, Avrupa Birliği ve Batı ittifakında büyük memnuniyetle karşılandı ve Orban'ın Rusya yanlısı politikalarının devrilmesi kıta siyasetinde önemli sonuçlar doğurabilir.

Macaristan'da yapılan genel seçimde, 16 yıllık Viktor Orban dönemi, Saygı ve Özgürlük Partisi lideri Peter Magyar'ın tarihi zaferiyle sona erdi. Orban, seçimi büyük farkla önde götüren Magyar'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti. Bu değişim, Avrupa Birliği ve Batı ittifakında büyük memnuniyetle karşılandı ve Orban'ın Rusya yanlısı, AB karşıtı politikalarının devrilmesi, kıta siyasetinde dengeleri değiştirecek bir 'reset' ve demokratik dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlara göre, Orban'ın yenilgisi, Avrupa için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak görülüyor. Orban döneminde Macaristan, AB içinde Ukrayna'ya kredi paketini engellemek ve Rusya yaptırımlarını bloke etmek gibi kritik politika hedeflerinin önünde sık sık engel olmuştu. Yeni lider Magyar'ın zaferi, Brüksel ile Budapeşte arasındaki gerilimlerin ardından bir dönüm noktası olabileceği düşüncesiyle AB liderleri tarafından olumlu karşılandı.

Orban'ın ABD, Rusya ve AB ile ilişkileri de değişime uğrayacak. Orban, ABD'de Donald Trump'ın yakın müttefikiydi ve Rusya ile sıcak ilişkilerini sürdürdü. Yenilgisi, Kremlin'in önemli bir müttefikini kaybetmesi anlamına geliyor ve Rusya'nın Avrupa'yı içeriden bölme çabalarını zorlaştırabilir. Avrupa liderleri, sonucu memnuniyetle karşılayarak, Macaristan'ın AB ile ilişkilerinde bir 'reset' ihtimalini vurguladılar.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Avrupa Birliği, Macaristan, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da 16 Yıllık Orban Dönemi Son Buldu, Peter Magyar Tarihi Zafer Kazandı - Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Yine puan kaybı geldi Osimhen olmadan Galatasaray’ın tadı tuzu yok
Yine puan kaybı geldi! Osimhen olmadan Galatasaray'ın tadı tuzu yok
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail'de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
SON DAKİKA: Macaristan'da 16 Yıllık Orban Dönemi Son Buldu, Peter Magyar Tarihi Zafer Kazandı - Son Dakika
