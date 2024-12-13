Macaristan'dan Rusya-Ukrayna için Ateşkes Önerisi

Güncel

BUDAPEŞTE, 13 Aralık (Xinhua) -- Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes önerdiklerini açıkladı.

Gulyas perşembe günü yaptığı açıklamada, "Başbakan Viktor Orban diğer liderlerle yaptığı görüşmelerde bu hedefi takip ediyor ve en azından Noel'de 'çatışmaların durması ve ateşkesin' sağlanması için her türlü çabayı gösteriyor" dedi.

Orban, çarşamba akşamı Facebook sayfasından "Macaristan'ın AB dönem başkanlığı sona ererken, barış için çok yoğun çaba sarf ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık" açıklamasını yaptı.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, iletişim kanallarının "her yönden" açık olduğunu belirterek, bunun gelecekte sükunetin sağlanması ve barış müzakereleri için umut verdiğini söyledi.