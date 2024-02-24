Macaristan, İsveç'ten dört yeni Gripen savaş uçağı satın alacak - Son Dakika
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Macaristan, İsveç'ten dört yeni Gripen savaş uçağı satın alacak

Macaristan, İsveç\'ten dört yeni Gripen savaş uçağı satın alacak

Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yapılacak oylama öncesinde dört yeni Gripen savaş uçağı satın almak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşma, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson arasında yapılan görüşmede duyuruldu. İki ülke arasında eğitim programları da dahil olmak üzere Gripens tipi uçaklarla ilgili lojistik hizmetler için yeni bir sözleşme imzalandı.

24.02.2024 10:55
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BUDAPEŞTE, 24 Şubat (Xinhua) -- Macaristan, 26 Şubat'ta İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Macar parlamentosunda yapılacak oylama öncesinde İsveç'ten dört yeni Gripen savaş uçağı satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson arasında Budapeşte'de Cuma günü yapılan ikili görüşmede duyuruldu.

Liderler ayrıca, Gripen savaş uçakları ile destek sistemlerinin kiralanmasına ilişkin mevcut sözleşmede yapılan değişiklikleri açıkladı.

İki ülke arasında eğitim programları da dahil olmak üzere Gripens tipi uçaklarla ilgili lojistik hizmetler için de yeni bir sözleşme imzalandı.

Taraflar arasındaki savunma işbirliği, İsveç'in iki yıl önce başlayan Rusya- Ukrayna silahlı çatışmasının ardından uzun süredir devam eden tarafsızlık politikasını terk ederek transatlantik ittifaka katılmaya çalıştığı kritik bir döneme denk geliyor.

Macaristan parlamentosu, Pazartesi günü İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak üzere toplanacak. Parlamento, Orban'ın partisi Fidesz'in meclis grubunda, İsveç'in Macaristan'da hukukun üstünlüğüne yönelik eleştirilerine ilişkin yaşanan tartışmalar nedeniyle uzun süre konuyla ilgili toplanamamıştı.

Kaynak: Xinhua

Viktor Orban, Macaristan, İsveç, Savunma, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan, İsveç'ten dört yeni Gripen savaş uçağı satın alacak - Son Dakika

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