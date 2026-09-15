Macklemore, Filistin'e destek sözleri sonrası Ed Sheeran turnesinden çıkarıldı - Son Dakika
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Macklemore, Filistin'e destek sözleri sonrası Ed Sheeran turnesinden çıkarıldı

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ABD'li rapçi Macklemore'un, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerde sahne almayacağı bildirildi. Organizatör, bazı stadyumların ev sahipliği yapmayacağını bildirmesi üzerine turnenin iptal riski doğduğunu, rapçinin kalan performanslarından çıkarıldığını açıkladı.

ABD'li rapçi Macklemore'un, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerde sahne almayacağı bildirildi.

Rolling Stone'un haberine göre Ed Sheeran'ın ABD ayağındaki turun organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore'un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Organizatörün açıklamasında, Macklemore'un kadroda kalması halinde turnenin iptal edilme riskinin doğacağı ve yüz binlerce hayranın etkileneceği belirtilerek taraflarla yapılan görüşmelerin ardından rapçinin kalan performanslarından çıkarıldığı ifade edildi.

Macklemore'un 19 Eylül'de Philadelphia'da yeniden başlayacak turnenin ABD ayağındaki son 10 konserin 8'inde sahne alması planlanıyordu.

Macklemore, baskı yapıldığına işaret etti

Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turneden çıkarılmasının arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu belirtti.

Rapçi, Ed Sheeran'ın kendisine Kraft'ın kendi stadyumunda sahne almasına izin vermeyeceğini söylediğini, ayrıca diğer bazı stadyum sahiplerinin de Sheeran'a "Macklemore turnede kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacakları yönünde ültimatom verdiğini" iddia etti.

Macklemore, "(Ed Sheeran) Bana, konuştuğu birçok insan için 'Özgür Filistin' sözlerinin ve Filistin bayrağının görselinin incitici olduğunu söyledi. Ben de ona, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuktan daha fazla rahatsız ediciyse o zaman bu insanların durduğu yer ile benim durduğum yer arasında temel bir kopukluk olduğunu söyledim ama o, kamuoyu önündeki 'Ben taraf tutmuyorum.' tavrını aşamıyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), 7 Eylül'de turnenin geri kalanındaki konserlerde ön sanatçı olarak bulunacak Macklemore'un programdan çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.

Filistin'e desteğini birçok kez yinelemişti

Müzik kariyerine 2000'li yıllarda başlayan Macklemore, ilk defa 7 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren mesaj paylaşmıştı.

Özellikle "Thrift Shop" parçasıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, 2 Haziran 2024'te Almanya'da verdiği konserde de Filistin'e desteğini yinelemişti.

ABD'li rap sanatçısı, 20 Eylül 2024'te Gazze'ye destek için birçok Filistinli sanatçıyla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"yi piyasaya sürmüş ve şarkıdan elde edilen gelirlerin tümünü Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macklemore, Filistin'e destek sözleri sonrası Ed Sheeran turnesinden çıkarıldı - Son Dakika

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