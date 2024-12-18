Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti - Son Dakika
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Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

18.12.2024 22:48
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Elysee Sarayı'ndan, Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'deki durumu ve ikili ilişkileri görüştüğü dile getirildi.

Açıklamada, Macron'un özellikle Avrupa kıtasının stratejik bağımsızlığı konusunda Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmaya hazır olduklarını belirttiği aktarıldı.

İki liderin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği vurgulanan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun, Suriye'de halkın tamamının temel haklarına saygılı, barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçişin bir an önce gerçekleşmesinden yana olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini muhafaza etmek için bölgesel çabalara katkı sağlayacağını söylediği belirtildi.

İki liderin, Gazze'de ateşkes sağlanması için devam eden müzakereleri teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın iletişimde kalma konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti - Son Dakika

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