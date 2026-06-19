Macron'dan Geri Dönüş Merkezlerine Direniş - Son Dakika
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Macron'dan Geri Dönüş Merkezlerine Direniş

19.06.2026 19:40
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Macron, AB'deki yasa dışı göçmenler için geri dönüş merkezlerine karşı olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "yasa dışı" şekilde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan kişiler için "üçüncü ülkelerde geri dönüş merkezlerinin kurulmasına" karşı olduğunu ifade etti.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Yasa dışı" şekilde AB ülkelerinde bulunan kişilerin, ülkesine dönmesi için daha etkili bir politikadan yana olduğunu dile getiren Macron, ancak söz konusu kişiler için üçüncü ülkelerde "geri dönüş merkezlerinin kurulmasına" karşı olduğunu belirtti.

Macron, bugüne kadar üçüncü bir ülkede oluşturulan herhangi bir geri dönüş merkezinin işe yaradığını görmediğini belirterek bu tür politikanın etkili olmadığına ve Avrupa'nın ilkelerine ters olduğuna işaret etti.

"Rus petrol ve doğal gaz sektörüne uygulanan yaptırımlarımızı güçlendireceğiz"

ABD'de yeni yönetimin iktidara gelmesinin ardından Amerikalılar ve Avrupalılar arasında ilk kez Ukrayna'ya destek konusunda fikir birliği olduğuna dikkati çeken Macron, Avrupalılar için Ukrayna'ya desteğinin Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasından da geçtiğine işaret etti.

Macron, "21. yaptırım paketinin hızlı kabulü için (Rus) petrol ve doğal gaz sektörüne uygulanan yaptırımlarımızı güçlendireceğiz." diyerek Avrupalıların Gönüllüler Koalisyonu aracılığıyla Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Temmuz'da düzenlenecek Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne üye ülkeleri davet eden Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Avrupalıların halihazırda müzakereci konumunda olmadığını, Ukrayna'nın yanında yer aldığını savundu.

Macron, "Bu çatışmada arabuluculuk rolü üstlenen bazen dost olan güçler oldu." diyerek iki ülke arasında müzakereler olduğu gün Avrupalıların da masanın etrafında olması gerektiğini dile getirdi.

"Avrupalılar, bu anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hazır"

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Macron, söz konusu mutabakatın, Lübnan da dahil, bölgede çatışmaların sona ermesini, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "Avrupalılar, bu anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hazır." diyerek İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini desteklediklerini dile getirdi.

AB'nin Lübnan devletini ve güvenlik güçlerini güçlendirmek için imkanlarını seferber edeceğini ifade eden Macron, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Geri Dönüş Merkezlerine Direniş - Son Dakika

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