Macron'dan Gürcistan'a Destek Telefonu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gürcistan'da devam eden gösteriler nedeniyle oluşan gerginliğin çözümüne katkı sağlamak amacıyla iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, partinin onursal başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili'yi telefonla aradığı belirtildi.

Telefon görüşmesinin Macron'un girişimiyle yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, görüşmede Gürcistan'da devam eden gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

"Macron, Gürcistan'daki durumdan dolayı üzgün olduğunu belirterek, bu durumun tamamen yatıştırılmasına katkıda bulunma arzusunu dile getirdi." ifadesine yer verilen açıklamada, İvanişvili'nin de Macron'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Telefon görüşmesinin bir saat sürdüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, Macron ile İvanişvili'nin gelecek günlerde tekrar telefonda görüşeceği bildirildi.

Hükümetten, AB ile müzakerelerin başlatılmasını durdurma kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Başbakan'ın kararına tepki gösteren binlerce kişi, aynı gece Tiflis'te sokağa çıkarak protestolara başlamıştı.

Gösteriler başta Tiflis olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde 14 gündür sürüyor.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.