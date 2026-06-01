Macron'dan Orta Doğu'ya Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron'dan Orta Doğu'ya Acil Ateşkes Çağrısı

Macron\'dan Orta Doğu\'ya Acil Ateşkes Çağrısı
01.06.2026 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD-İran anlaşmasının acilen sağlanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır liderleriyle yaptığı görüşmelerde ABD ile İran arasında bir anlaşmanın hızla sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Macron, koşulsuz ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılması çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bölge liderleriyle görüştü.

Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Sultanı Haytham bin Tarık, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile yaptığı görüşmelerde ABD ile İran arasında anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması mesajını ilettiğini bildirdi.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Sultanı Haytham bin Tarık, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüştüm. Hepsine aynı mesajı iletiyorum: ABD ile İran arasında bir anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması hayati önem taşıyor. Bu fırsatı şimdi değerlendirmeliyiz. Öncelik, herhangi bir koşul olmaksızın ve uluslararası hukuka uygun olarak bir ateşkesin sağlanmasına ve Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasına verilmelidir. Görüşmeler daha sonra, diğer konularda, özellikle nükleer ve balistik programlar ile bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve sağlam bir anlaşmaya varılabilmesi için sürdürülmelidir."

Fransa, Birleşik Krallık ile birlikte kurulan bağımsız çokuluslu misyonla deniz trafiğinin yeniden başlamasına yardımcı olarak, nükleer konudaki görüşmelere uzmanlığı ve kapasitesiyle destek vererek ve son aylarda korumasını sağlamaya yardımcı olduğu ortaklarla birlikte gerekli bölgesel güvenlik çerçevesinin oluşturulmasına katkıda bulunarak bu sürece tam olarak katılmaya hazırdır. Bölgesel istikrar söz konusu olduğunda, bu istikrarın Lübnan'dan başlaması gerekmektedir; burada tüm silahların derhal ve kalıcı olarak susması acil bir gerekliliktir. Güney Lübnan'da devam eden büyük çaplı gerginliğin hiçbir gerekçesi yoktur. Fransa, devletin egemenliğini ve ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Lübnan makamlarına desteğini sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Fransa, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Orta Doğu'ya Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün’ün şehit olduğunu açıkladı Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı
Kanye West konseri havadan görüntülendi Kanye West konseri havadan görüntülendi
Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen
Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu
Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul’da kırıldı Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul'da kırıldı
Diyarbakır’da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti

00:38
CHP’li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel’in yanıdır
CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır
23:54
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü “Valiyi arattırma bana“ diyerek tehdit etti
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü "Valiyi arattırma bana" diyerek tehdit etti
22:59
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
22:00
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 02:31:25. #7.12#
SON DAKİKA: Macron'dan Orta Doğu'ya Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.