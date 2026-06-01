Macron\'dan Orta Doğu\'ya Acil Ateşkes Çağrısı

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır liderleriyle yaptığı görüşmelerde ABD ile İran arasında bir anlaşmanın hızla sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Macron, koşulsuz ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılması çağrısı yaptı.

Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Sultanı Haytham bin Tarık, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile yaptığı görüşmelerde ABD ile İran arasında anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması mesajını ilettiğini bildirdi.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Sultanı Haytham bin Tarık, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüştüm. Hepsine aynı mesajı iletiyorum: ABD ile İran arasında bir anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması hayati önem taşıyor. Bu fırsatı şimdi değerlendirmeliyiz. Öncelik, herhangi bir koşul olmaksızın ve uluslararası hukuka uygun olarak bir ateşkesin sağlanmasına ve Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasına verilmelidir. Görüşmeler daha sonra, diğer konularda, özellikle nükleer ve balistik programlar ile bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve sağlam bir anlaşmaya varılabilmesi için sürdürülmelidir."

Fransa, Birleşik Krallık ile birlikte kurulan bağımsız çokuluslu misyonla deniz trafiğinin yeniden başlamasına yardımcı olarak, nükleer konudaki görüşmelere uzmanlığı ve kapasitesiyle destek vererek ve son aylarda korumasını sağlamaya yardımcı olduğu ortaklarla birlikte gerekli bölgesel güvenlik çerçevesinin oluşturulmasına katkıda bulunarak bu sürece tam olarak katılmaya hazırdır. Bölgesel istikrar söz konusu olduğunda, bu istikrarın Lübnan'dan başlaması gerekmektedir; burada tüm silahların derhal ve kalıcı olarak susması acil bir gerekliliktir. Güney Lübnan'da devam eden büyük çaplı gerginliğin hiçbir gerekçesi yoktur. Fransa, devletin egemenliğini ve ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Lübnan makamlarına desteğini sürdürecektir."