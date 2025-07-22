Macron'dan UNESCO'ya Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin çekilme kararı aldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) "sarsılmaz desteğini" ifade etti.

Macron, ABD'nin 2 yıl önce döndüğü UNESCO'dan yeniden ayrılacağını duyurmasının ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.

UNESCO'nun bilim, okyanus, eğitim, kültür ve dünya mirasının küresel koruyucusu olduğunu kaydeden Macron, kuruma "sarsılmaz desteğini" dile getirdi.

Macron, "ABD'nin çekilmesi, bu mücadeleyi verenlere yönelik taahhüdümüzü zayıflatmayacak." ifadesini kullandı.

ABD, 2 yıl önce döndüğü UNESCO'dan yeniden ayrılacak

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Washington yönetiminin, UNESCO'dan çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Kelly, "UNESCO'nun Amerikalıların kasımda oy verdiği sağduyulu politikalarla tamamen uyumsuz, ayrıştırıcı kültürel ve sosyal davaları desteklediği" için alındığını belirtmişti.

Çekilme kararı, Aralık 2026 sonunda yürürlüğe girecek. Böylelikle ABD, Başkan Donald Trump döneminde iki, örgüt tarihinde üçüncü kez UNESCO'dan çekilmiş olacak.

ABD, Trump'ın ilk dönemine denk gelen 2017'de UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle çekilmişti.

ABD, 2021-2025'e denk gelen Joe Biden yönetiminde, 2023'te yeniden UNESCO'ya dönmüştü.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Trump'ın bu kararından derin üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Azoulay, kararın "çok taraflılığın temel ilkeleri ile çeliştiğini" ve bu ülkedeki UNESCO işbirlikçilerini olumsuz etkileyebileceğini vurgulamıştı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Paris merkezli UNESCO, BM'nin küresel eğitim, bilim ve kültür faaliyetlerine odaklanıyor.