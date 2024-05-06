Macron: Fransa ve Çin uluslararası krizlerde yararlı bir rol oynayabilir - Son Dakika
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Macron: Fransa ve Çin uluslararası krizlerde yararlı bir rol oynayabilir

Macron: Fransa ve Çin uluslararası krizlerde yararlı bir rol oynayabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, uluslararası krizlerin çözümünde Fransa ve Çin'in önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. İki lider, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan dört ortak bildiriye imza attı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı konusunda aynı arzuyu paylaştıklarını vurguladı. Macron, Çin'in Rusya'ya silah satışından kaçınma taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ayrıca, Paris Olimpiyat Oyunlarına başarılı bir ev sahipliği yapması için Fransa'yı desteklediklerini belirtti.

06.05.2024 21:23
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası krizlerin çözümünde Fransa ve Çin'in "yararlı bir rol" oynayabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Elysee Sarayında ortak basın toplantısı düzenledi.

Liderler, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan ve biri biyoçeşitlilik ve iklim değişikliğine ilişkin olmak üzere dört ortak bildiriye imza attı.

Macron, uluslararası krizler bağlamında "dünyanın önemli ölçüde parçalanma riski" ile karşı karşıya olduğunu ancak bu krizlerin çözümünde Fransa ve Çin'in "ikili ilişkilerin ötesinde yararlı bir rol oynayabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ve Çin'in, Ukrayna'nın "toprak bütünlüğüne saygı" konusunda "aynı arzuyu" paylaştığını ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterme taahhüdünde bulunduğunu belirten Macron, "Rusya ya da Rus halkına karşı savaşta değiliz." dedi.

Macron, Çin'in Rusya'ya "herhangi bir silah satışından kaçınmaya" yönelik taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gazze'deki durumu ele alan Macron, Paris'in ev sahipliğinde bu yaz düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarının savaşlara ara verilmesi ve uluslararası hukuka saygının inşası için bir "fırsat" olabileceğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi de Paris Olimpiyat Oyunlarına başarılı bir ev sahipliği yapması için Fransa'yı desteklediklerini belirtti.

Şi, Fransa ve Çin arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Şi, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması ve Filistin'in BM'ye üye olarak kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Ukrayna Savaşı bağlamında Şi, Batı'nın Rusya ile ilişkisi nedeniyle Çin'e yönelttiği eleştirilere atıfta bulunarak, Ukrayna krizinin "başkalarını suçlamak, üçüncü bir ülkeyi karalamak ve yeni bir Soğuk Savaşı tetiklemek" için kullanılmasına karşı olduğunu vurguladı.

Üç ülkeyi kapsayan Avrupa gezisinin ilk durağında Fransa'yı ziyaret eden Şi, 2014 ve 2019 yıllarındaki iki ziyaretinin ardından Fransa'ya 3'üncü kez geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron: Fransa ve Çin uluslararası krizlerde yararlı bir rol oynayabilir - Son Dakika

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