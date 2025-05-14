Macron: Gazze'deki Durum Utanç Verici

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail hükümetinin bugün Gazze Şeridi'nde yaptığının kabul edilemez ve utanç verici olduğunu belirtti.

Macron, konuk olduğu Fransız TF1 kanalında ulusal ve uluslararası meselelere ilişkin soruları yanıtladı.

Bir cumhurbaşkanının, Gazze'de yaşananın bir "soykırım" olup olmadığına cevap veremeyeceğini savunan Macron, bu tanımlamayı bir siyasi yetkilinin değil, vakti geldiğinde tarihçilerin yapması gerektiğine işaret etti.

Macron, Gazze'de bir insani dramın yaşandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu bir dram ve korkunç. İsrail hükümetinin bugün yaptığı kabul edilemez. Bu utanç verici." dedi.

İnsani yardım yollarının açılması için mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Macron, Gazze'ye insani yardımların girişinin engellenmesi hakkında "(İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu hükümetinin yaptığı çok ciddi sorun." diye konuştu.

Macron, İsrail'in ABD silahlarına bağlı olduğunu belirterek, bölgedeki durumla ilgili gücü elinde tutanın ABD Başkanı Donald Trump'ın olduğunu savundu.

" Rusya'nın cevabını bekliyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılıp katılmayacağı konusunda bir bilgisi olmadığını anlatan Macron, şöyle devam etti:

"Ancak Türkiye'de görüşmelerin yeniden başlatılması önerisini getirenin, ateşkes sorusuna yanıt vermeyen (Rusya) Devlet Başkanı Putin olduğunu hatırlatalım. ve (Ukrayna) Devlet Başkanı Zelenskiy pazar gece, bence çok haklı ve çok cesur davranarak 'Türkiye'ye gelmeye hazırım, çünkü talebiniz bu.' dedi. İşte tam bu noktadayız. Her zamanki gibi, Rusya'nın cevabını bekliyoruz."

Macron, Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük ateşkes sağlanmasını istediklerini dile getirerek, "Barışı istiyoruz." dedi.

"3'üncü bir dünya çatışması başlatmak istemiyoruz"

Rusya'nın ateşkesi kabul etmeyi reddettiği takdirde, Avrupalıların gelecek günlerde bu ülkeye karşı yeni yaptırımlar uygulamak istediğini ifade eden Macron, dondurulmuş Rus varlıklarının savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için kullanılabileceğine işaret etti.

Macron, 3'üncü bir dünya savaşını önlemek adına Ukrayna'ya birlik göndermediklerini vurgulayarak, "Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeliyiz ancak, 3'üncü bir dünya çatışması başlatmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Ukrayna için güçlü bir ordu istediklerini dile getiren Macron, "Ukrayna'ya yardım etmeyi, ancak gerilimin tırmanmasına asla dahil olmamaya karar verdik." dedi.

Macron, Fransa'nın nükleer caydırıcılığında bir "Avrupa boyutunun" da olduğunu ancak ülkesinin başkalarının güvenliği için bedel ödemeyeceğini söyleyerek, nükleer bombalarla donatılmış uçakların belirli Avrupa ülkelerine konuşlandırılması konusunda konuşmaya başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Trump'ın ABD'nin ekonomisinin büyümesine zarar verdiğini savunan Macron, Güney Asya ülkelerinin haksız rekabeti ve ABD'nin ticaretteki son kararları nedeniyle Avrupa'daki sanayi krizinin derinleştiğini vurguladı.

Macron, spor müsabakalarında başörtüsü dahil dini simgelerin yasaklanmasından yana olduğunu ifade ederek, farklı spor dallarında bu yasağın geçerli olup olmamasına ise federasyonların karar vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, Hristiyan öğrencilerin gittiği Notre-Dame de Betharram adlı özel okuldaki şiddet ve cinsel istismar iddialarıyla ilgili yarın meclis soruşturma komisyonunda açıklamalarda bulunacak olan Fransa Başbakanı François Bayrou'ya güvendiğini dile getirdi.