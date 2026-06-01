Macron, Trump ile Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron, Trump ile Orta Doğu'yu Görüştü

01.06.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, ABD'nin İran ile anlaşmasının bölge güvenliği için fırsat sunduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştüğünü belirterek, ABD ile İran arasında sağlanabilecek bir anlaşmanın bölgenin güvenliği açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam Başkan Trump ile Orta Doğu'daki durum hakkında görüştüm."

ABD ile İran arasında hızla bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü kararlı çabaları memnuniyetle karşıladım. Bu anlaşma, ilgili tüm aktörleri kapsayan yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturmak ve bölgenin kalıcı şekilde istikrara kavuşmasını sağlamak açısından benzersiz bir fırsat teşkil ediyor.

Fransa'nın bu çabaları tam anlamıyla desteklemeye ve uygulanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu belirttim. İngilizler ve ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz uluslararası misyon da bu doğrultuda hazır durumda bulunuyor. Anlaşmaya varılması halinde bu misyon, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğine katkı sağlamak amacıyla devreye alınabilecek. Ayrıca daha geniş kapsamlı müzakerelere, özellikle de anlaşmanın nükleer boyutuna ilişkin süreçte uzmanlığımız ve kapasitemizle katkı sunmaya da hazırız.

Son olarak, Başkan Trump'ın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği memnuniyetle karşıladım. Güçlü bir ateşkesin önemini ve Lübnan makamlarına yönelik ortak desteğimizin sürmesi gerektiğini vurguladım."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Trump ile Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Macron, Trump ile Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.