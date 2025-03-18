Macron, Ukrayna için Barış Planı Çağrısında Bulundu

PARİS, 18 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna için somut bir barış planı oluşturmak amacıyla ortak ülkelere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile pazartesi günü ve ABD Başkanı Donald Trump ile pazar günü gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi somut bir barış planı sunmak için tüm ortaklarımızla birlikte ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Macron, Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlayan ve Ukrayna ile Avrupa'da kalıcı barışı temin eden bir barış planının önemini bir kez daha vurguladı.

Macron ayrıca, Rusya'nın "gerçekten barış istediğini kanıtlaması için" ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkes anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini belirtti.