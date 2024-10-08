Macron'un Azledilmesine İlişkin Teklif Reddedildi

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınmasının istenildiği teklif, Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu'nun ardından Meclis bünyesindeki Başkanlar Konferansı tarafından da reddedildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesinin (NFP) sunduğu ve Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde ilk kez bir cumhurbaşkanının azledilmesinin talep edildiği teklif, Ulusal Meclis bünyesinde faaliyet gösteren Başkanlar Konferansında ele alındı.

Ulusal Meclis Başkanı ve başkan yardımcılarının yanı sıra Meclis'teki komisyon ve siyasi grup başkanlarının da yer aldığı Başkanlar Konferansında, 2017'den bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Macron'un azledilmesine yönelik teklif reddedildi.

Meclis kaynaklarına göre, oylamada, Macron'un Meclis ittifakında yer alan Cumhuriyet için Hep Birlikte (EPR), Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Ufuklar (Horizons) partisi başkanları ile Cumhuriyetçi sağ ve merkez sağcı Sağda partisi grubu başkanları teklife karşı "hayır" oyu kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi Grup Başkanvekili Marine Le Pen oylamada çekimser kaldı.

Solcu ittifakın en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransanın (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, oylamanın ardından yaptığı basın açıklamasında, Le Pen'in Macron lehine oy vermesini eleştirdi.

Panot, aşırı sağcı Le Pen'in "cesurca çekimser kaldığını" ve "RN sayesinde Macron'un, sandık sonuçlarına saygı göstermeyerek sergilediği tehlikeli ve dengesiz davranışlarından" sorumlu tutulmayacağını belirtti.

Fransa'da Macron'un azledilmesine yönelik teklif 2 Ekim'de Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu tarafından reddedilmişti. Başkanlar Konferansındaki oylamada Macron aleyhine bir sonuç çıksaydı teklif Meclis Genel Kurulunda görüşülecekti.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde en fazla milletvekilini NFP çıkarmış ancak hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Macron, seçimlerin galibi sol ittifakın ortak adayını atamayı reddederek 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan olarak görevlendirmişti.

LFI, Macron'un azledilmesinin istenildiği imza kampanyasına destek vermiş ve bu talebi içeren teklifi 31 Ağustos'ta Meclis'e sunmuştu.