Macron\'un Temsilcisi Lübnan\'da Görüşmelerde Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile ayrı ayrı görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn, Fransız temsilci Le Drian'ı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Avn, görüşmede Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için dost ve kardeş ülkelerin desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İsrail'e işgal ettiği Lübnan topraklarda kalıcı olmasına gerekçe oluşturabilecek bahaneler verilmemesi gerektiğinin altını çizen Avn, bu doğrultuda gösterilecek çabaların müzakereler üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

Le Drian ise Lübnan ziyaretinin amacının Fransa'nın Lübnan'a olan desteğini, dayanışmasını ve ülke meselelerine verdiği önemi göstermek olduğunu kaydetti.

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Selam, Le Drian ile Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.

Görüşmede, İsrail ve Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda Washington'da yürütülen müzakerelerin sonuçları ve ateşkes çabaları ele alındı.

İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata vardığı bildirilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'de gerçekleştirilen 4'üncü tur müzakereler sonrası duyurulan şartlı kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıklamıştı.