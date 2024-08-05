Macron ve Abdullah, Orta Doğu'daki Tansiyondan Endişe Duyduklarını Belirtti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesinden "derin endişe" duydukları bildirildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü.

Görüşmede ikilinin "Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesinden derin endişe duyduklarını bildirdikleri ve ne pahasına olursa olsun bölgesel bir askeri tırmandırmanın önlenmesinin gerekliliğini" vurguladıkları belirtildi.

Açıklamada, Macron'un "Fransa'nın özellikle (Lübnan- İsrail sınırını temsil eden) Mavi Hat'ta diplomatik planda gerilimin düşürülmesine katkı sağlama taahhüdünü yinelediği" kaydedildi.

Bölgesel durumun Gazze'deki savaşın bir an önce sonlandırılmasını gerekli kıldığı vurgulanan açıklamada, Fransa'nın Ürdün dahil bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla "iki devletli çözüme dayalı ortak barış vizyonu için" çalıştığı ifade edildi.