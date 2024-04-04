Macron ve Nehammer, AB gündemini ve Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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Macron ve Nehammer, AB gündemini ve Ukrayna'yı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Paris'te Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konuları ve Ukrayna'yı görüştü. Macron ve Nehammer, Avrupa'nın endüstriyel ve teknolojik alanda rekabet gücünün artırılmasıyla Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, AB'nin genişlemesinin strateji ve güvenlikle ilgili bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, Fransa ve Avusturya'nın birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Nehammer ise AB'nin ABD ve Çin'e karşı rekabet gücünün artırılmasını ve iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğinin güçlendirilmesini görüştüklerini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu ve Rusya'ya karşı Kiev yönetiminin desteklenmesinde hemfikir olunduğunu kaydetti.

04.04.2024 23:29
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Paris'te Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konuları ve Ukrayna'yı görüştü.

Macron ve Nehammer, görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Avrupa'nın endüstriyel ve teknolojik alanda rekabet gücünün artırılmasıyla Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin genişlemesinin strateji ve güvenlikle ilgili bir zorunluluk olduğunun altını çizen Macron, bu bağlamda Fransa ve Avusturya'nın birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Macron, Avrupa'nın ekonomi, endüstri ve teknoloji gibi birçok alanda egemenliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak bu konuda neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise Macron'la öncelikli olarak AB'nin, ABD ve Çin'e karşı rekabet gücünün artırılmasını görüştüklerini, bir diğer konu başlığının ise iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Nehammer, Ukrayna'da süren savaşa ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını, Rusya'ya karşı Kiev yönetiminin desteklenmesinde hemfikir olduklarını, bununla beraber savaşın sona ermesi için olası yolların da görüşüldüğünü kaydetti.

Daha sonra Avusturya basınına konuşan Nehammar, Macron'un Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşmak üzere asker gönderilmesi önerisine ilişkin, Avusturya'nın tarafsızlık ilkesinin böyle bir yaklaşıma karşı olduğunu ifade etti.

Nehammer, tarafsız bir ülke olarak barışın yeniden hakim olabilmesi için çalıştıklarını ve taraflar arasında görüşmelerin yeniden başlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron ve Nehammer, AB gündemini ve Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

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