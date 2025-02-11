Macron: Yapay Zeka için Güven İnşası Şart

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekaya yönelik uluslararası güven inşasının, bu teknolojinin başarısının anahtarı olacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin ev sahipliğinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin eş başkanlığında başkent Paris'te düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nin genel oturumunda konuştu.

Macron, asıl meselenin, yapay zekanın insanlığın hizmetine sunulması olduğunu vurgulayarak "Yeni hesaplama kapasiteleri ve derin ilerlemelerle olağanüstü teknolojik dönüşümü kucaklamak, (onu) yönetmeyi başarmak; yapay zeka ve onun birçok sektördeki yansımaları budur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası krizlerin hakim olduğu ancak diyaloğa açık dünya düzeninde yapay zeka alanında da kamu ve özel sektör temsilcileri dahil, tüm aktörlerle işbirliği yapılmasının mümkün olduğunu belirten Macron, bu sayede yapay zeka teknolojisinin "kolektif ilerlemenin" yararına sunulabileceğini kaydetti.

Macron, oturumun kapanış konuşmasında ise dünya çapında 700 civarında katılımcının bulunduğu zirveye katkılarından dolayı devlet başkanlarına, özel sektör temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Hindistan Başbakanı Modi ile eş başkanlığını yaptığı zirve kapsamında "gelecek için bir temel" oluşturacak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Macron, zirvede yapay zeka alanında birbirinden farklı konularda alınan yüzlerce kararın ve kurulan inisiyatiflerin, bu alandaki zorlukların üstesinden gelmeye izin vereceğini vurguladı.

Fransa ve Avrupa'nın yapay zekaya yapacağı yatırımlar "Avrupa uyanışının" göstergesi

Yapay zekanın "herkesin katıldığı bir egemenlik konusu" olduğunu dile getiren Macron, Fransa'nın bu alanda 109 milyar avro özel yatırım yapacağını, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'nin de Avrupa genelinde 200 milyar avro özel ve kamu yatırımını duyurduğunu hatırlattı.

Böylesi yapay zeka yatırımlarının bu alanda "Avrupa'nın uyanışına" işaret ettiğini kaydeden Macron, "Nihayetinde yapay zekanın daha iyi anlamaya, kendimizi daha iyi tedavi etmemize, daha iyi çalışmaya ve toplumumuzda daha iyi yaşama izin verdiğine ikna olduk." diye konuştu.

"Yapay zekaya güvenin inşa edilmesi gerekir"

Yapay zeka alanında önemli hususlardan birinin de bu teknolojiye yönelik "güven inşasının" olduğunu dile getiren Macron, "Bu güven, (yapay zekanın) başarısının anahtarı olacak. Bu güveni yıkarsak yapay zeka dünyayı bölecek. Eğer bu güveni yıkarsak sektörler tarafından (yapay zeka) uygulanamayacak." dedi.

Macron; Afrika, Güney Amerika ve Pasifik ülkelerine işaret ederek yapay zeka alanında güven inşası için gerekli olan koşullardan birinin tüm gezegenin yapay zekaya "yasal ve açık" erişimi olduğunu söyledi.

Bir diğer güven koşulunun ise "politik verilerin güçlendirilmesi ve ilerletilmesi" olduğunu kaydeden Macron, "Bizi bir araya getiren bir yapay zekaya ihtiyacımız var." dedi.

Ayrıca Macron, bu teknolojinin özel hayatın gizliliğine saygı gösteren şekilde işletilmesinin de insanlara güven vereceğinin altını çizdi.

Yapay zeka yönetişiminde çok taraflılığın savunulması gerektiğini de ifade eden Macron, zirve kapsamında kurulan Yapay Zeka Koalisyonu ile bu alanda düzenlemeler yapılması yönünde güven unsurlarının güçlendirileceğini kaydetti.

Macron, bu düzenlemelerin yapay zekaya karşı değil, aksine onun ilerlemesi için olacağını vurguladı.