Macron, Zirve Öncesi İkili Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Macron, Zirve Öncesi İkili Görüşmeler Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 19. Frankofon Zirvesi öncesinde Ermenistan, Gürcistan ve Kamboçya ile görüştü.

04.10.2024 03:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19. Frankofon Zirvesi öncesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Villers-Cotterets ve Paris kentlerinde 4-5 Ekim'de düzenlenecek 19. Frankofon Zirvesi öncesinde Paşinyan, Zurabişvili ve Sihamoni'yi Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Macron, Paşinyan ile yaptığı görüşmede, zirveye katılımından dolayı teşekkür ederek, zirvede dezenformasyonla mücadele ve dijital platformların düzenlenmesi gibi konuların ele alınacağını belirtti.

Fransa'nın Ermenistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve Ermenistan halkının barış ve demokrasi arzusunu desteklemeye kararlı olduğunu ifade eden Macron, uluslararası hukuka uygun, bölgedeki tüm halkların çıkarına hizmet edecek bir barış anlaşmasına ulaşılmasının Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki görüşmelere bağlı olduğunu söyledi.

Macron ve Paşinyan, savunma, ulaşım, enerji, eğitim ve kültür gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğini ele alırken, Fransa ve Ermenistan arasındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Zurabişvili ile yaptığı görüşmede ise Macron, Gürcistan halkının Avrupa Birliği'ne (AB) katılma arzusunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Macron, Gürcistan'da son aylarda "olumsuz gelişmeler" yaşandığını belirterek, Fransa'nın 26 Ekim'de bu ülkede yapılacak yerel seçimleri ve kampanya sürecini dikkatle takip edeceğini söyledi.

Seçimlerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını ve Gürcistan'a AB yolunu yeniden açmasını umut ettiğini dile getiren Macron, Fransa'nın Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu da belirtti.

Macron, Kamboçya Kralı Sihamoni'yi, ülkesinin 2026'daki 20. Frankofon Zirvesi'ne ev sahipliği yapmak için aday olmasından ötürü tebrik etti.

Sihamoni ve Macron, Kamboçya'nın kültürel mirasının restorasyon programlarını sürdürme kararı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, Zirve Öncesi İkili Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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