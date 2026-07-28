Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türkiye'nin Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı gönderdiğine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye’ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fransa’nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının yola çıkarıldığını duyurduğu paylaşımını alıntılayan Macron, mesajında "Teşekkürler Türkiye" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

YANGINA MÜDAHALE İÇİN UÇAK GÖNDERMİŞTİK

Bakan İbrahim Yumaklı, gün içinde yaptığı açıklamada, daha önce İspanya’ya sağlanan desteğin ardından Fransa’nın da talebi doğrultusunda hareket edildiğini belirtmişti. Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla iki yangın söndürme uçağının Fransa’ya sevk edildiğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Emmanuel Macron, Doğal Afetler, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe, ABD’li Johnny Juzang’ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, ABD'li Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:39:47. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.