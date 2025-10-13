Protestolar Cumhurbaşkanı'nı yedi! Ülkeden apar topar kaçtı - Son Dakika
Protestolar Cumhurbaşkanı'nı yedi! Ülkeden apar topar kaçtı

Protestolar Cumhurbaşkanı\'nı yedi! Ülkeden apar topar kaçtı
13.10.2025 18:23
Madagaskar'da protesto gösterileri nedeniyle başlayan siyasi kriz her geçen gün derinleşirken; Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden kaçtığı iddia edildi.

Madagaskar'da haftalardır süren siyasi kriz derinleşirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar, kitlesel protestolar ve siyasi krizle çalkalanıyor. Ülkede yaşanan son gelişme ise az karşılaşılır cinsten.

CUMHURBAŞKANI APAR TOPAR KAÇTI

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nin haberine göre, 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo'dan helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası'na götürülen Cumhurbaşkanı Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan kaçtı.

KAÇMA OPERASYONU FRANSIZLARIN GÖZETİMİNDE YAPILDI

RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını, Rajoelina'nın önce La Reunion'a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi. Haberde, Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa'nın Madagaskar'a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Fransız makamları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Rajoelina'nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi, ancak konuşmanın nereden yapılacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.


Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent :
    Vahşi bunlar vahşi! Ülkenin bekası için dişlerini sıkamamış çapulcular. Seçimle gelen seçimle gider. 0 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
