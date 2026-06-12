Madelet'in Hayatı Belgesele Taşındı - Son Dakika
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Madelet'in Hayatı Belgesele Taşındı

Madelet\'in Hayatı Belgesele Taşındı
12.06.2026 11:19
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Türk havacılığının ilk kadın pilotu Madelet Grabbe Başusta'nın belgeseli, 15 Haziran'da gösterilecek.

İSTANBUL, -TÜRK havacılık tarihine adını yazdırmış ilk kadın pilot ve paraşütçülerden Madelet Grabbe Başusta'nın hayatının anlatıldığı 'Madelet - Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü' belgeselinin özel gösterimi 15 Haziran'da Almanya'da, 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde yapılacak. Belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk, prodüktörü ise Hüseyin Başusta.

Madelet'in, ağabeylerinin 'Sen kızsın anlamazsın bu işlerden" sözlerine inat, Türk Hava Kurumu Eskişehir Planör Okulu'nda havacılık tutkusuyla başlayan hayat hikayesi, başta Türkiye olmak üzere Almanya ve Amerika'nın yanı sıra birçok ülkeye uzanıyor. Madelet, Grabbe Başusta; şu anda hayatta olan ve üç havacılık brövesine sahip, birkaç kadın havacı arasında yer alıyor.

Madelet, 1955 yılında kadınların da hava harp okuluna kabul edilmeleri için ilk dilekçeyi veren kadın. Madelet, 1955 yılında paraşüt milli takımında görev yaparken, jet pilotu olmak istiyordu. Ancak, o tarihte Hava Harp Okuluna Kadın öğrenci alınmadığını öğrenince, zamanın Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kurmay Albay Burhan Göksel'e düşüncesini açıyor ve onun da desteğiyle kadınların da Hava Harp Okulu'na alınması için aynı yılın haziran ayında Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe veriyor. Bu dilekçesi Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilince de 1955 yılı ekim ayında, o tarihte İzmir Güzelyalı'da bulunan Hava Harp Okuluna ilk kız öğrenciler kabul ediliyor.

Madelet Grabbe Başusta'nın ismi, Türk hava Kurumu'nun Ankara Ulus'ta bulunan Havacılık Müzesi'nde 'Madelet Reyal' köşesinde ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 'Tarihe Adını Atın Harflerle Kazıyan Sekiz Kadın Havacımız' köşesinde de yer aldı.

27 yıllık eşi Hüseyin Başusta, 2018 yılında Madelet'in hayatından kesitler sunan 'Madelet-Bulutlara Dokunmak' adlı ilk kitabının ardından, 2021 yılında da 'Dünyaya Göklerden Bakan Kız - Madelet' isimli 254 sayfalık biyografi romanını yayınladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Madelet'in Hayatı Belgesele Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Mengüççç Elif Mengüççç:
    harika insanız Madelet Hanım gerçekten. Ülkemize çok iyi representasyon sağlıyor. Almanya'da gösterim yapması gurur verici. Biz de izlemeliyiz böyle projeleri. Türk insanı da bilmeli bu kahraman kadının hikayesini. Böyle belgeseller çoğalmalı 0 0 Yanıtla
  • Gülsüm Candan Gülsüm Candan:
    belgesel mi yok be bunca dijital teknoloji var yine de film gösterileri zamanı gelmiş geçmiştir ama neyse bari kadın havacılık konusu ilgi çekici 0 0 Yanıtla
  • Nurdan Tunç Nurdan Tunç:
    valla bu tarz belgesel projeleri her sene duyuyoruz ama sonra kayıp gidiyor nasıl yayınlanacağı belli olmayan işler bunlar da önce Almanya'da mı gösterilecek türkiyede ne zaman izleyeceğiz acaba çok güzel bi hikaye gerçi ama umarız bu sefer daha geniş bir kitleye ulaşır 0 0 Yanıtla
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