Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) düzenlenen oturumlarda su dirençliliğinin iklim değişikliğine uyum, tarım ve enerji başlıklarıyla ele alındığını belirterek, zirvenin su politikalarının geliştirilmesi ve projelere finansman sağlanması için işbirliği fırsatı sunduğunu ifade etti.

Maden, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de AA muhabirine, su dirençliliğinin çok sayıda oturumda gündeme geldiğini, bu kavramın su kaynaklarının yönetimini ve değişen iklim koşullarına uyum sağlama kapasitesini güçlendirmeyi kapsadığını söyledi.

Su konusunun tarım ve enerji sektörleriyle bağlantılı olarak ele alındığına işaret eden Maden, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle gerçekleştirdiği Turkuaz Girişimi'nde tarımın önemli başlıklardan biri olduğunu dile getirdi.

Maden, COP31'in farklı kurum ve kuruluşları bir araya getirerek ortak projeler geliştirilmesine ve finansman imkanlarının oluşturulmasına zemin hazırladığına dikkati çekerek, "Biz burada sadece müzakereler yapmıyoruz. Birçok kurum ve kuruluş bir araya gelerek çok ciddi bağlantılar kuruyoruz. Bunlar da aslında hem ortak projeler için hem de belki de bir finans kaynağı için önemli adımlar." diye konuştu.

Su güvenliği iklim uyumunun parçası

Maden, iklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı olmadığını, su kaynakları ve hidrolojik döngünün tüm aşamalarında hissedildiğini vurguladı.

Su güvenliğinin temiz suya miktar ve kalite bakımından erişimin ötesinde bir anlam taşıdığını ifade eden Maden, bu konunun ekonomik kalkınma, gıda güvenliği, elektrik üretimi, enerji güvenliği ve ekosistem sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu aktardı.

Maden, son yıllarda kuraklık ve taşkın gibi farklı su kaynaklı aşırı olayların yaşandığına dikkati çekerek, suyun iklim değişikliğine uyum politikalarının temel bileşenlerinden biri olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Suyun uyum politikalarındaki önemine dikkati çeken Maden, "Önemli olan bizim suyu da artık uyum politikalarında önemli bir süreç olarak ele almamız." dedi.

Arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı önem taşıyor

Maden, Türkiye'de su kaynaklarının verimli kullanılması açısından arıtılmış atık suların yeniden kullanımının önem kazandığını, Türkiye Su Enstitüsünün bu kapsamdaki çalışmaları çerçevesinde çiftçilerin arıtılmış atık suyun yeniden kullanımına yönelik yaklaşımlarını da incelediklerini anlattı.

Araştırmalarında çiftçilerin sanıldığı kadar olumsuz bir tutum sergilemediğini gördüklerini anlatan Maden, kentlerde su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasının da su verimliliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Maden, dünya genelinde su tüketiminin yaklaşık yüzde 70'inin tarımdan kaynaklandığını hatırlatarak, sulamada modern teknolojilerin kullanılması, su tasarrufunun artırılması ve su yönetişiminin güçlendirilmesinin gerektiğini söyledi.

Su yönetiminde ülkeler arası deneyim paylaşımı

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine de değinen Maden, iyi uygulamaların yanı sıra başarısız deneyimlerin paylaşılmasının da kapasite geliştirmeye katkı sağlayacağını belirtti.

Maden, ülkeler arasında deneyim paylaşımının önemini vurgulayarak, "Hepimiz aynı hatayı tekrarlamak zorunda değiliz aslında. Birbirimizin deneyimini paylaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hem yukarı hem de aşağı kıyıdaş ülke konumunda bulunduğunu belirten Maden, özellikle Orta Doğu ve Akdeniz havzalarının iklim değişikliğinden ciddi biçimde etkilendiğini dile getirdi.

Maden, Türkiye ile Irak arasındaki teknik işbirliği ve ortak projelerin su alanındaki çalışmalara örnek oluşturduğunu aktararak, aynı nehir havzasını paylaşan ülkelerin su kaynaklarının yönetiminde işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Su diplomasisi ve uluslararası işbirliğinin COP31'deki temaslarla güçlenebileceğini ifade eden Maden, uyum politikalarında su başlığında ilerleme sağlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.