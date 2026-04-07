Maden Faciasında 12 Sanığa Ceza İsteği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maden Faciasında 12 Sanığa Ceza İsteği

07.04.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'daki maden faciasında 12 sanık için toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Haber: Buse ÖZBEY

(ERZİNCAN) - Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiğini maden faciasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı 12 sanığın 22 yıl 6'şar aya, 1 sanığın ise 24 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, "olayda vefat eden kişi sayısı ile sanıkların kusur derecesi göz önüne alınarak, cezanın üst sınırına yakın şekilde belirlenmesini" istedi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü celse arasında 43 sanık hakkındaki davayı gören Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Esas hakkındaki görüşte, sanıklardan Iain Ronald Guille'nin, şirketin Türkiye'deki en yetkili kişisi konumunda olduğunu, olayın meydana geldiği aşama ve öncesinde denetim ve gözetim yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediği, bu nedenle olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu bildirildi.

Şirkette kıdemli jeoteknik mühendisi olarak görev yapan sanık Ali Rıza Kalender'in ise olayın meydana geldiği tarih ve öncesinde tespit ettiği tehlikeli seviyeye rağmen gerekli önlemlerin alınmasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, bu nedenle asli kusurlu olduğu aktarıldı.

13 sanık hakkında ceza talebi

Görüşte, Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender ile olay tarihindeki Anagold AŞ'de Sürdürülebilir Yatırım Projeleri Müdürü Shaun Schwartz, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik, Proje Başmühendisi Karabey Turan, Proje İnşaat Mühendisi İshak Aslan, Asistan Mühendis Berkay Mısır, Oksit Proses Başmühendisi Murat Bayrakdar, Denetçi Mühendis Bürgehan Akçaru, Denetim Sorumlusu Osman Bayrak ile Abdulkadir Cansız, Mehmet Alperen Turak ve Kaan Toker'in dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ederek iş kazasına neden oldukları gerekçesiyle, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Sanık Guille'nin "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan 2 ay 20 günden 1 yıl 6 aya kadar ayrıca hapsi talep edilen görüşte, "olayda vefat eden kişi sayısı ile sanıkların kusur derecesi göz önüne alınarak, cezanın üst sınırına yakın şekilde hüküm kurulması" isteminde bulunuldu.

Beraat ve tefrik talepleri

Görüşte, 23 sanığın beraatı, 7 sanık hakkındaki kamu davasının ise ayrılması istendi.

Sanıklardan Kalender ve Guille'nin tutukluluk halinin devamı, Selçuk Çiftlik'in adli kontrolle tahliyesi, diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesi talep edildi.

Davanın sonraki celsesi 14 Nisan'da görülecek.

Kaynak: ANKA

İş Kazası, Erzincan, Güvenlik, Güncel, Maden, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:22:17. #7.13#
SON DAKİKA: Maden Faciasında 12 Sanığa Ceza İsteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.