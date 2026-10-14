Amasra maden faciasının 4. yılında 43 madenci anıldı - Son Dakika
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Amasra maden faciasının 4. yılında 43 madenci anıldı

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Amasra maden faciasının 4. yılında 43 madenci anıldı
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK maden ocağında 2022'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 madenci, facianın 4. yıl dönümünde mezarları başında ve ocak kuyusu önünde düzenlenen törenle anıldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden faciasının 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci anıldı.

Amasra'daki TTK'ya ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'de eksi 320 kotunda meydana gelen patlamada 43 madenci hayatını kaybetti. Facianın 4'üncü yıl dönümünde madenciler, aileleri tarafından mezarları başında gözyaşlarıyla anıldı. Madenci yakınları, kaybettikleri yakınları için dua etti.

43 madenci için facianın yaşandığı maden ocağının kuyusu başında da anma töreni düzenlendi. Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra Kaymakamı Muhammed Serdar Erdoğan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, madenciler ve hayatını kaybeden işçilerin yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, faciada yaşamını yitiren madenciler için dua edildi. Törenin sonunda protokol üyeleri, madenci heykelinin önüne konulan 43 baretin yanına kırmızı karanfiller bıraktı. Katılımcılara mevlit şekeri dağıtıldı.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "4 yıl önce bugün maalesef TTK Amasra ocağımızda meydana gelen patlamada 43 madencimizi kaybettik. Onların boşluğunu derinden hissediyoruz. Ailelerin acılarına ortak oluyor ve yürekten paylaşıyoruz. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Şehit olan 43 madencimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyoruz. Tabii ki bu tür kazalar, bizlere iş güvenliği konusunda ne kadar fazla önlem almamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. İnşallah bu tür olaylar ve kazalar yaşanmaz" dedi.

Kaynak: DHA
Türkiye Taşkömürü KurumuGüncelAmasraMadenSon Dakika

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