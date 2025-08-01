Maden Göçüğünde İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 4 çocuk babası Hasan Coşkun, cansız bedenine ulaşıldı.

Üç işçinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, bir işçinin ise mahsur kaldığı Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağı göçüğünden acı haber geldi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayaönü köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçinin 4 çocuk babası Hasan Coşkun (45) olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla, Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Coşkun'un cenazesinin madenden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde, sabah saatlerinde meydana gelen göçükte bir işçimiz göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerin aralıksız yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda, maalesef işçimizin hayatını kaybettiği belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu acı kayıp hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.