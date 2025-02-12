Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte - Son Dakika
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Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte

Nallıhan'dan başlayan maden işçilerinin özelleştirmeye karşı yürüyüşü Sincan'a ulaştı.

12.02.2025 16:18
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HABER: Kadir DEVİR/ KAMERA: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçileri, yürüyüşlerinin üçüncü gününde Sincan'a ulaştı, işçilerin, Sincan'dan Ankara'ya ilerleyişi sürüyor.

Maden işçilerinin, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın varlık satışına karşı çıkan işçiler, 20 Kasım 2024'te kendilerini madene kapatarak eylem başlatmış, eylemin ardından Ankara'ya yürüyüş başlatmışlardı. Nallıhan'dan Beypazarı'na ulaşan işçiler yürüyüşe, hükümetin varlık satışını 4 Mart 2025 tarihine ertelediğini açıklaması üzerine ara vermişti. Erteleme sürecinde, özelleştirme ve satışa ilişkin herhangi bir iptal kararı alınmaması nedeniyle yürüyüşlerine, pazartesi günü Beypazarı'ndan yeniden başlayan işçiler, özelleştirme kararının tamamen iptal edilmesini istiyor.

İşçiler, yürüyüşlerini Ankara'daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde sonlandırmayı ve taleplerini burada dile getirmeyi planlıyor.

Bazı siyasilerin de zaman zaman destek verdiği yürüyüşte işçiler ellerinde, "Varlık Satışına Hayır", "Özelleştirmeye dur de" ve "Madenlerimize Sahip Çıkalım" dövizleri taşıyor, "Ankara, Ankara Duy Sesimizi, Bu Gelen İşçinin Ayak Sesleri", "Direne Direne Kazanacağız", "Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz" sloganları atıyor.

Kaynak: ANKA

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