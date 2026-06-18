Maden Ocağında Mahsur Kalan İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Maden Ocağında Mahsur Kalan İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Maden Ocağında Mahsur Kalan İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
18.06.2026 10:59
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Bolu'da kapatılan maden ocağında mahsur kalan Muhammed Özkul için 26 saattir kurtarma çalışmaları sürüyor.

BOLU'nun Mengen ilçesinde geçen ocak ayında kapatıldığı belirtilen özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul'u kurtarmak için ekipler, çalışmalarına 26 saattir devam ediyor.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak 2026'da yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına girdiği öne sürülen Muhammed Özkul, meydana gelen göçük nedeniyle içeride mahsur kaldı. İki madencinin ise göçüğün ardından kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiyenin yanı sıra Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan maden işçisine ulaşmak için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 26 saattir devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Maden, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden Ocağında Mahsur Kalan İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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