Maden Ocağında Metan Gazı Sızıntısı: 1 Ölü

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir maden ocağında sızan metan gazından etkilenen 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Bulanık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağında metan gazından 3 işçi etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden O.S. (36) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.