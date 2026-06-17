DUMAN TAHLİYESİ BAŞLADI
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, Muhammet Özkul'un mahsur kaldığı göçüğün yaşandığı maden ocağında yangın da çıktığı öğrenildi. Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri, ocağı kaplayan dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı. Dumanın tahliyesinin ardından Özkul'a ulaşmak için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Maden Ocağındaki Duman Tahliyesi Başladı - Son Dakika
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