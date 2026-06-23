Maden Ocağındaki Göçükte Can Veren İşçi Defnedildi - Son Dakika
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Maden Ocağındaki Göçükte Can Veren İşçi Defnedildi

Maden Ocağındaki Göçükte Can Veren İşçi Defnedildi
23.06.2026 14:36
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Mengen'deki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi Muhammed Özkul, 6 gün sonra toprağa verildi.

BOLU'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 6 gün sonra cansız bedeni çıkarılan maden işçisi Muhammed Özkul (49), toprağa verildi.

Olay, 17 Haziran'da saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak'ta yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına iddiaya göre, göçük kontrolü için giren işçilerden Muhammed Özkul, meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Olayın ardından Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekiplerinin çalışması ile Özkul'un dün cansız bedenine ulaşıldı. 6 günlük çalışmanın ardından çıkarılan Özkul'un cansız bedeni otopsi için Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otopsisi tamamlanan Özkul'un cenazesi, bugün Gökçesu beldesi Atatürk Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Özkul ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA

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