Maden Türkiye Fuarı 12. Kez Sektörü Buluşturdu

08.04.2026 18:40
Maden Türkiye Fuarı, 8-11 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. 800'ün üzerinde katılımcının yer aldığı fuarda, madencilik sektörü profesyonelleri bir araya geldi. Fuar, Türkiye'nin en büyük ve Avrasya bölgesinin önemli madencilik buluşmalarından biri haline geldi.

Maden Türkiye Fuarı, 12. kez kapılarını açarak sektör profesyonellerini bir araya getirdi. T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) temsilcileri ve birçok sektör temsilcisinin katılımıyla 8-11 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuar, madencilik, tünel inşaatı, makine ve ekipmanları gibi geniş bir yelpazede katılımcıları buluşturuyor.

Fuar, 10 salonda toplam 60 bin metrekarelik alanda ve 800'ün üzerinde katılımcı ile düzenleniyor. Tüyap Fuarlar Yapım A. Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, organizasyonun Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olmasının yanı sıra dünya genelinde ilk beş arasında yer alan güçlü bir platform haline geldiğini ifade etti. 80'den fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken, katılımcı firmaların önemli bir kısmı uluslararası şirketlerden oluşuyor.

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madenciliğin ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde kalkınma, sanayileşme ve enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin jeolojik çeşitliliği ve zengin kaynak yapısıyla kritik madenlere olan talebin arttığını belirten Tancan, yerli kaynakların sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılmasının öncelikli olduğunu dile getirdi.

YMGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Emiroğlu, fuarın artık yalnızca Türkiye'nin değil, Avrasya bölgesinin de en önemli madencilik buluşmalarından biri haline geldiğini ifade etti. Fuar, iş birliklerinin kurulduğu, ticaretin geliştiği ve bilgi paylaşımının güçlendiği çok yönlü bir platforma dönüşmüştür.

Bu yıl fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri olan Mining Hub, ziyaretçilere deneyim odaklı bir alan sunarak açık ocak simülasyonları ve uzaktan kumandalı iş makineleri deneyimi gibi etkinliklerle farklı bir fuar deneyimi sağlıyor. Açık alanda sergilenen iş makineleri de yoğun ilgi çekiyor.

Fuar, katılımcı firmalar ile maden işletmeleri arasında doğrudan iş bağlantıları kurulmasına olanak tanıyan güçlü bir B2B platform olarak öne çıkıyor. Bir önceki edisyonda 710 katılımcı firma ve 22 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl yaklaşık %20 büyüme göstererek 39 ülkeden 800'den fazla katılımcıya ulaşıyor. Toplam ziyaretçi sayısının 23 binin üzerine çıkması öngörülüyor.

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
