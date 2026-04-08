Maden Türkiye Fuarı 12. Kez Sektörü Buluşturdu

Maden Türkiye Fuarı, 12. kez kapılarını açarak sektör profesyonellerini bir araya getirdi. T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) temsilcileri ve birçok sektör temsilcisinin katılımıyla 8-11 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuar, madencilik, tünel inşaatı, makine ve ekipmanları gibi geniş bir yelpazede katılımcıları buluşturuyor.

Fuar, 10 salonda toplam 60 bin metrekarelik alanda ve 800'ün üzerinde katılımcı ile düzenleniyor. Tüyap Fuarlar Yapım A. Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, organizasyonun Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olmasının yanı sıra dünya genelinde ilk beş arasında yer alan güçlü bir platform haline geldiğini ifade etti. 80'den fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken, katılımcı firmaların önemli bir kısmı uluslararası şirketlerden oluşuyor.

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madenciliğin ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde kalkınma, sanayileşme ve enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin jeolojik çeşitliliği ve zengin kaynak yapısıyla kritik madenlere olan talebin arttığını belirten Tancan, yerli kaynakların sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılmasının öncelikli olduğunu dile getirdi.

YMGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Emiroğlu, fuarın artık yalnızca Türkiye'nin değil, Avrasya bölgesinin de en önemli madencilik buluşmalarından biri haline geldiğini ifade etti. Fuar, iş birliklerinin kurulduğu, ticaretin geliştiği ve bilgi paylaşımının güçlendiği çok yönlü bir platforma dönüşmüştür.

Bu yıl fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri olan Mining Hub, ziyaretçilere deneyim odaklı bir alan sunarak açık ocak simülasyonları ve uzaktan kumandalı iş makineleri deneyimi gibi etkinliklerle farklı bir fuar deneyimi sağlıyor. Açık alanda sergilenen iş makineleri de yoğun ilgi çekiyor.

Fuar, katılımcı firmalar ile maden işletmeleri arasında doğrudan iş bağlantıları kurulmasına olanak tanıyan güçlü bir B2B platform olarak öne çıkıyor. Bir önceki edisyonda 710 katılımcı firma ve 22 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl yaklaşık %20 büyüme göstererek 39 ülkeden 800'den fazla katılımcıya ulaşıyor. Toplam ziyaretçi sayısının 23 binin üzerine çıkması öngörülüyor.