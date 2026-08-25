Madenciler Ankara\'da Direnişini Sürdürüyor

?(İZMİR) – Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 16 gündür eylem yapan madencilere İzmir'den destek geldi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın çağrısıyla biraraya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, " Ödeme ya da alacakların devlet güvencesine alınması dışında bir çözümü kabul etmiyoruz" dedi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde madencilerin taleplerine destek verdi.

?Bağımsız Maden İşçileri Sendikası adına açıklamayı Beyza Çavdar yaptı. Çavdar açıklamasında şunları söyledi:

?" Dün, direnişimizin 15. gününde, Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin hala daha ödenmemiş hakları olduğunu kamuoyuna açıkladık. Bugün 16. gündeyiz ve tek bir işçinin tek bir kuruşunu dahi geride bırakmamakta kararlıyız. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak, Nisan ayından bu yana Yıldızlar SSS Holding'in ücret rehni, tazminat gasbı ve zorunlu ücretsiz izne yollayarak İşçileri mağdur etme politikasına karşı defaaten direnişler örgütledik. Bu kapsamda, Eskişehir Doruk Madencilik ve Elazığ Maden Eti Gümüş madenlerinde çalışmış, çalışmakta olan madenciler eşliğinde, bu madencilerin ödenmemiş ücretleri, sendikal, kıdem ve ihbar tazminatları, zorunlu ücretsiz izinde geçen sürelerinin ücretleri alacakları başta olmak üzere çeşitli alacak talebi ile halen Ankara'da direnmekteyiz.

?Taleplerimiz en başından bu yana çok net ve açık, kamunun bugüne kadarki suskun ortaklık pozisyonunu terk etmesini ve kendi yarattığı bu mağduriyetlerin çözümü için sorumluluk almasını bekliyoruz. Yıldızlar SSS Holding'e ait maden arazi ve işletmelerinin, bu kapsamda kamulaştırılmasını talep ediyoruz. İşçilerin bütün alacakları güvence altına alınmalı; üretimin devam edeceği işletmelerde iş güvencesi sağlanmalı ve kamu adına alınacak her karar işçilerin haklarını öncelemelidir.

?Daha önceki direniş etaplarında bu işi çözeceğine dair garantör olan kurumların, çözüm için elini taşın altına koymalarını talep ediyoruz. Doruk Madencilik madencilerine verilen sözler doğrultusunda, İş Müfettişinin hazırladığı raporda geçen zorunlu ücretsiz izin dönemi ücretlerinin ve ihbar tazminatı alacaklarını derhal ödeme sözü derhal yerine getirilmelidir. Müfettiş raporunda tespit edilen 6 işçinin sendikal tazminatları, eksik kalan ücret ve tazminatlar ile yapılan geç ödemelerin işlemiş faizleri eksiksiz ödenmelidir.

?Eti Gümüş işçilerinin de kıdem ve ihbar tazminatları, emsal Doruk Raporu uyarınca zorunlu ücretsiz izin döneminden doğan ücret alacakları ve işlemiş faizleri de derhal ve eksiksiz ödenmelidir. Holdingin kendi açıkladığı 6 Ağustos ödeme takvimini dahi yerine getirmediği unutulmamalıdır. Bu nedenle artık ödeme taahhüdü, söz ya da vade talep etmiyoruz. Ödeme ya da alacakların devlet güvencesine alınması dışında bir çözümü kabul etmiyoruz."

?Açıklamanın ardından grup oturma eylemi yaparak ellerindeki baretleri yere vurarak slogan attılar.