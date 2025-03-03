Madenciler Özelleştirmeye Karşı Eylemde

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HABER: Batuhan DÜKEL - KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerini sürdürüyor. Çayırhan Termik Santral İşçisi Önder Bozkaya konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu ihalenin iptalini istiyoruz. Biz özel sektörü biliyoruz. Özel sektörde iş kazaları artıyor. Maddi manevi kayıplara uğruyoruz. Mobbingler artıyor. Biz bunları tekrar yaşamak istemediğimiz için bu mücadeleyi şimdi veriyoruz. Son noktaya kadar mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerinin 100'üncü gününde, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı. 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, dün akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yaptı.

Madenin girişinde de 100'e yakın enerji işçisi yer üstünde "Enerji vatandır vatan satılmaz" sloganı atarak eylemlerini sürdürüyor.

"Özel sektörde iş kazaları artıyor"

Çayırhan Termik Santral İşçisi Önder Bozkaya özel sektörde iş kazalarının arttığının altını çizerek, "İhale tarihi yaklaştı. Şu anda madenci arkadaşlarım yerin altında. Biz de enerji işçileri olarak onlara destek veriyoruz. Burada maden ağzında bekliyoruz. Bu ihalenin iptalini istiyoruz. Biz özel sektörü biliyoruz. Özel sektörde iş kazaları artıyor. Maddi manevi kayıplara uğruyoruz. Mobbingler artıyor. Biz bunları tekrar yaşamak istemediğimiz için bu mücadeleyi şimdi veriyoruz. Son noktaya kadar mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Çayırhan Termik Santral İşçisi Celal Aydoğdu, özel sektörde çalışmanın "20 sene özel sektörde çalıştık. Şu anda tekrar bir özelleştirme ile karşı karşıyayız. Başka özelde çalışan termik santraldeki arkadaşlar 3 aydır maaş alamıyor. Özel sektör az işçi, çok iş, az para zihniyeti ile devam ediyor"

"Özel sektörde çalışmanın ne olduğunu biliyoruz"

Çayırhan Termik Santral İşçisi Mehmet Sinan Karakuzu da "Biz özel sektörde çalışmanın ne olduğunu biliyoruz. Bir sürü sıkıntı yaşandı. Arkadaşlarımız içeride bizden haber bekliyor. Biz büyüklerimizden haber bekliyoruz. Bir an önce neticeye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.