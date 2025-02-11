Madenciler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Devam Ediyor

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Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı madencilerin başlattıkları yürüyüş ikinci gününde devam ediyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir madenci, "Biz devletimiz için çalışmak istiyoruz. Özel sektör değil, devletimiz kazansın. Yorgunluğumuz yok, bir ay yürüyün derlerse yürürüz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 20 Kasım 2024'te eylem başlatan maden işçileri, eylemin 9'uncu gününde Nallıhan'dan Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı. İşçiler, Beypazarı'na ulaştıkları sırada, hükümetin "varlık satışının 3 ay ötelenerek 4 Mart 2025 tarihine ertelenmesi" kararı üzerine yürüyüşe ara vermişlerdi.

Maden işçileri, ara verdikleri yürüyüşe Beypazarı'dan tekrar başladı. Madencilerin ulaşmayı hedeflediği nihai hedef ise Ankara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

Madenciler başlattıkları yürüyüşün ilk gününde Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yaklaşık 20 km yürüyerek Akkaya köyüne ulaştı. Akkaya köyünde konaklayan madenciler, varlık satışı ve özelleştirmeye karşı başlattıkları Ankara yürüyüşü için sabahın erken saatlerinde tekrar yola çıktı. Yürüyüşün ikinci gününde işçiler, Ankara'nın Ayaş ilçesine ulaşmayı hedefliyor.

Yürüyüş esnasında, "Varlık satışına hayır" dövizleri taşıyan işçiler, "Enerji vatandır vatan satılmaz", "Bizim alın terimiz sizin sözünüzden büyüktür" ve "Madenlerimize sahip çıkalım" şeklinde sloganlar attı.

Otobandan geçen araçlar korna çalarak, yürüyüşe denk gelen yerel halk da maden işçilerine el sallayarak destek verdi. Yürüyüşün ikinci gününün sabahında İYİ Parti heyeti, öğlen saatlerinde de CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz işçilere destek olmak için gelen siyasiler arasında yer aldı.

"Özel sektör değil, devletimiz kazansın"

Yürüyüşte ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir madenci, özel sektörün değil devletin kazanmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Emeğimizin karşılığını inşallah alacağız. İşçi arkadaşlarımızla beraber düştük yollara. Emeğimizin karşılığını alana kadar devam. İnşallah büyüklerimiz de yanlıştan döner ve 'satışa hayır' der. Biz devletimiz için çalışmak istiyoruz. Özel sektör değil, devletimiz kazansın. Yorgunluğumuz yok, bir ay yürüyün derlerse yürürüz."

"Biz madenciyiz yorulmayız"

Yürüyüş esnasında yorulmadıklarını belirten bir başka madenci ise "Biz Çayırhan Maden İşletmeleri'nde çalışıyoruz. Şirketimizin satılmasını istemiyoruz. Özelleştirmeyi durdurmak istiyoruz. Sonuç alana kadar devam. Yorulmadık, yorulmayacağız. Biz madenciyiz yorulmayız" dedi.

"Varlık satışına 'hayır' diyoruz"

Bir başka madenci de eylemlerinde kararlı olduklarının altını çizerek, "Ekmeğimizin elimizden alınmasını engellemeye gidiyoruz. Varlık satışına 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"6 Şubat Depremlerinde dünyaya tanıttık madenciyi"

6 Şubat depremlerinde madencilerin arama kurtarma çalışmalarındaki faydasına değinen bir başka madenci ise, "4 Aralık'ta yapılan sözleşme ertelendi ama hala bir çözüm olmadığı için Ankara'ya doğru gidiyoruz. Kesin bir çözüm almak istiyoruz. Madenci yorulmaz hiçbir zaman. 6 Şubat depremlerinde dünyaya tanıttık madenciyi ama bizi tanıyamadılar" dedi.

"Yorulmak yok aksine dinç ve hırs var"

Eylemlerinde kararlı olduklarını belirten bir başka madenci, "Hak arayışımız devam ediyor. Beypazarı'ndan başladık yürümeye halen daha yürüyoruz. Dün köyde konakladık, bugün yollardayız. Bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Yürüyüş esnasında yorulup yorulmadıklarının sorulması üzerine işçi, "Yorulmak yok aksine dinç ve hırs var" diye yanıtladı.

"Direne direne kazanacağız"

Eylemlerinde motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten başka bir madenci ise şunları söyledi:

"Yürüyüşümüz başladı. Çok sevinçliyiz. Asla geri dönüşümüz olmayacak. Buranın atmosferini hepimiz görüyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Yorulmak yok, durmak yok. Direne direne kazanacağız."