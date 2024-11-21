Madencilerin Eylemine Aile Desteği - Son Dakika
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Madencilerin Eylemine Aile Desteği

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Nallıhan'daki Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı maden işçilerinin eylemine aileler destek veriyor.

21.11.2024 13:22
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HABER: KADİR DEVİR/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışına kararına karşı çıkan maden işçilerinin dün sabah saatlerinde kendilerini yer altına kapatarak başlattıkları eyleme ailelerinden de destek geldi. Eşleri, babaları, kardeşleri madende eylem yapan ailelerin talebi ise varlık satışı kararından geri dönülmesi.

Yüzlerce madencinin dün sabah saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışına karşı kendisini yerin 350 metre altındaki madene kapatması sonrası ailelerden madencilere destek geldi. Madenin içindeki işçiler eylemi sürdürürken, aileler de destek için dışarıda bekliyor.

Eşi madende işçi olan Ayşe Altıparmak Ayşe Altıparmak yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Eşim bu madende çalışıyor. 7 Aylık evliyim aynı zamanda 7 aylık hamileyim. Olanaklarından dolayı özelleştirilmesini istemiyoruz. Çok şükür aldığımız maaşımız gayet iyi. Sadece bu benim için değil buradaki bütün aileler için aynı şekilde. Çoluğu, çocuğu olanlar var benim gibi hamile olup doğumu bekleyenler var. Özelleştirildiği zaman 4 ay sonra evlerden çıkabilme ihtimali olduğu söyleniyor. Herkes aynı çocukları okula gidenler var. Ben iki ay sonra doğum yapacağım, kışa denk gelecek ben kışın nereye gideceğim. Arkadaşlarımızın çocukları okula gidiyorlar evleri değişecek özelleşirse bu bu yüzden özelleşmesini istemiyoruz. Belki burası kapanacak ve biz il değiştireceğiz. Hayat şartları zaten zor şimdi daha zor olmayacak mı? Her şeyi geçtim aile birliğimizin bozulması ihtimal olabilir. Şu devirde bir aileyi sürdürebilmek çok zor. Biz sonuna kadar eşlerimizin arkasındayız, destekçisiyiz. Buranın özelleşmesini istemiyoruz bütün aileler için. Birimiz hepimiz için."

Nursel Çayıroğlu da eşi madende çalışan ailelerden biri. Varlık satışına karşı olduklarını belirten Çayıroğlu, "Eşim burada çalışıyor, akrabalarım var. Bütün insanların hayatı değişecek burası özelleşirse. Ben şirketin lojmanlarında oturuyorum. Lojmanların 4 ay içinde tahliye edileceği söylendi bize. Biz kış günü nereye gideceğiz. Özelleşirse bir ev olmuş 10 bin lira. Ekonomimiz zaten düşük. Özelleşmesini istemiyorum. Özelleştirmeye, varlık satışına hayır." ifadelerini kullandı.

Sevim Akkayaoğlu ise "Burası satılırsa biz ne yapacağız" diyerek satışa karşı olduklarını vurguladı:

"Burada eşim, kardeşim, amcamın oğlu, akrabalarımız çalışıyor. Buranın satılmasını, özelleşmesini istemiyoruz. Haklarımızı geri istiyoruz. Burası satılırsa biz ne yapacağız sorun bu. Burası satılırsa Çayırhan'ın yüzde 50'si satılacak, özelleşmesinin hiç istemiyoruz."

"Halkımız da onlara destek olsun, devletimiz onlara destek olsun istiyoruz"

Madenci kızı Betül Saraçbaşı ise herkesi halkın madencilere destek olması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Babam burada yer altında onun yanındayız annemle birlikte desteğe geldik. Yer altında çalışıyorlar zaten zor bir yerde çalışıyorlar. Maden kolay bir iş değil. Deprem olduğunda madenciler zaten arkalarındaydı. Şimdi de biz onlara destek olmak istiyoruz. Halkımız da onlara destek olsun, devletimiz onlara destek olsun istiyoruz. Bu insanlar çok destek oldular bu ülkeye. Babamla hiç görüşemediğim günler oluyordu vardiyalardan dolayı. Zor bir şey madenci çocuğu olmak. Babam yerin altına giriyor bizim için. Maden zor bir görev bu yüzden onların haklarını almalarını istiyoruz. O yüzden buradayız."

Madencilerin Eylemine Aile Desteği
Kaynak: ANKA

Nallıhan, Çayırhan, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Çevre, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madencilerin Eylemine Aile Desteği - Son Dakika

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