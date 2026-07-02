Madımak'ta Hayatını Kaybeden Sanatçı ve Aydınlar, Çukurova'da Alındı - Son Dakika
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Madımak'ta Hayatını Kaybeden Sanatçı ve Aydınlar, Çukurova'da Alındı

02.07.2026 09:58  Güncelleme: 10:44
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Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılında Çukurova Belediyesi ve Adana Alevi Platformu tarafından düzenlenen anma programında, hayatını kaybeden aydın ve sanatçılar anıldı, adalet ve toplumsal barış vurgusu yapıldı.

(ADANA) - Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te katledilen aydın ve sanatçılar bu yıl da unutulmadı. Çukurova Belediyesi Madımak Parkı'nda düzenlenen anma programında, katliamda yaşamını yitiren aydınların isimleri tek tek okundu, acılar bir kez daha tazelendi, adalet ve toplumsal barış çağrısı yinelendi.

Çukurova Belediyesi ile Adana Alevi Platformu iş birliğinde, Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan etkinlikte katılımcılar ortak vicdanın ve toplumsal barışın önemine dikkat çekerken, benzer acıların bir daha yaşanmaması adına mücadele çağrısı yapıldı.

"GERÇEK BARIŞ ADALETLE MÜMKÜNDÜR"

Katliamda yitirilenlerin isimlerinin tek tek okunarak anıldığı etkinlikte, Adana Alevi Platformu Sözcüsü Serkan Taşan, "Gerçek barış ancak adaletle mümkündür. Gerçek kardeşlik ise ancak eşitlikle güçlenir. Bugün burada yalnızca yas tutmak için değil aynı zamanda söz vermek için toplandık. Sözümüzdür, Madımakta yitirdiğimiz canlarımızın adını bir ömür yaşatacağız" diye konuştu.

"ACILARI UNUTARAK DEĞİL, DERS ÇIKARARAK İLERLEYEBİLİRİZ"

Konuşmasında toplumsal barış ve kardeşlik mesajı veren Belediye Başkanı Emrah Kozay ise "Geçmişte yaşanan acıları unutarak değil, onlardan ders çıkararak daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz. Toplumsal hafızayı canlı tutmak; barışa, demokrasiye, laikliğe, insan haklarına ve birlikte yaşama kültürüne sahip çıkmanın en önemli sorumluluklarından biridir. Dileğimiz; hiçbir annenin evladını nefret nedeniyle kaybetmediği, hiçbir insanın düşüncesi, inancı ya da kimliği yüzünden ötekileştirilmediği, sevginin, hoşgörünün ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye'dir" dedi.

"FARKLILIKLARIMIZ BİZİ ZENGİNLEŞTİRİR"

Her yurttaşın; dili, inancı, kimliği ya da yaşam biçimi ne olursa olsun eşit, özgür ve huzur içinde yaşaması gerektiğini vurgulayan Başkan Kozay, farklılıkların ayrışmanın değil, toplumsal zenginliğin kaynağı olduğunu söyledi.

Adana Alevi Platformu ile ortaklaşa gerçekleştirilen anmanın, dayanışmanın, ortak vicdanın ve birlikte yaşama iradesinin güçlü bir örneği olduğunu belirten Kozay, programa katkı sunan herkese teşekkür etti.

Programda hayatını kaybedenler için Madımak Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Madımak'ta Hayatını Kaybeden Sanatçı ve Aydınlar, Çukurova'da Alındı - Son Dakika

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