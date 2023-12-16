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Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Meclis binasının önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Gazze'deki çocuklarla dayanışma ön plana çıkarıldı. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleştirilen gösteride, Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalığın arasında Madridli çocuklar da yer aldı. Manifestoda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Madrid\'de Filistin\'e destek gösterisi düzenlendi
16.12.2023 - 16:27,
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İspanya'nın başkenti Madrid'deki Meclis binasının önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Gazze'deki çocuklarla dayanışma ön plana çıkarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülkede devam eden Filistin'e destek eylemlerinin bir yenisi, Madrid'deki Meclis binasının önünde gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösteri, Gazze'deki çocuklarla dayanışmaya adandı.

Filistin bayraklarıyla Meclisin önünde toplanan kalabalığın arasında evlerinden oyuncak getiren ve resimler çizen Madridli çocuklar da yer aldı.

Protestoda "Savaşa hayır", Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

Eylem sırasında okunan manifestoda 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 8 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Manifestoda uluslararası topluma "Gazze'deki çocuk ölümlerinin ve soykırımın durdurulması" çağrısı yapan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, "İsrail öldürüyor. ABD ve AB sponsorluğunu yapıyor. Sessiz kalmayın." ifadelerini kullandı.

İspanya genelinde devam eden Filistin'e destek gösterileri, hafta sonu boyunca Madrid dışında Zaragoza, Barselona, Logrono ve Alsasua gibi farklı kentlerde de düzenlenecek.

Kaynak: AA
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Filistin, İspanya, Madrid, Gazze, Son Dakika

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