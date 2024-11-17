Madrid'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Madrid'de Filistin'e Destek Gösterisi

Madrid\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

İspanya'nın başkenti Madrid'de sosyal medyadan yapılan duyurularla düzenlenen barışçıl Filistin'e destek gösterisi, yüzü maskeli İsrail yanlısı biri tarafından provoke edilmeye çalışılsa da amacına ulaşamadı.

17.11.2024 20:47
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İspanya'nın başkenti Madrid'de sosyal medyadan yapılan duyurularla düzenlenen barışçıl Filistin'e destek gösterisi, yüzü maskeli İsrail yanlısı biri tarafından provoke edilmeye çalışılsa da amacına ulaşamadı.

Sosyal medyadan yapılan çağrılarla Madrid'in merkezindeki ünlü Retiro Park'taki "Şehit Melek Çeşmesi" (Fuente del Angel Caido) önünde toplanan bir grup İspanyol vatandaşı, İsrail'in Filistinli çocukları öldürmesini protesto etmek için eylem yaptı.

"Filistin için yere yat. Çocukların bombalanmasına dur." başlığıyla sadece 5 dakika boyunca yerde sessizce yatarak İsrail'in protesto edilmesinden oluşan eylem, yüzü maskeli İsrailli bir kadın tarafından provoke edildi.

Eylemi, İsrail bayrağı açarak ve siyonist sloganlar atarak provoke etmeye çalışan İsrailli kadın, zaman zaman eylemcilerin üstüne yürüyerek ortamı kızıştırmaya çalışsa da amacını gerçekleştiremedi.

Birbirlerini sürekli "Provokasyona düşmeyin", "Bırakın hiç önem vermeyin" diyerek uyaran İspanyollar, provokasyonlara "Katil İsrail", "Özgür Filistin" sloganları atarak cevap verdi.

Bu arada, parktaki çeşmenin önünden bazı İsrail vatandaşlarının da eylemcileri provoke etmeye çalıştığı ancak aynı karşılığı bulduğu görüldü.

Kısa süren eylem sonrasında AA muhabirine açıklama yapan İspanyol vatandaşı Delfin Rodriguez "İsrail'in Filistin'deki soykırımının mağdurlarına karşı İspanya'da özel bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Çocukların, kadınların, yaşlıların, hastanelerin bombalanmasına karşı olmanın dünyanın hiçbir yerinde ulusal kimliği olamaz. Bu kadar fazla insanın öldürüldüğü görmek ve bunun görünmez olmaya başlaması bizi endişelendiriyor." dedi.

İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana geçen 1 yılda on binlerce insanın öldürülmesinin ve her gün öldürülmeye devam edilmesinin günlük güncel haber akışından dolayı unutulduğunu belirten Rodriguez, bugün bir bomba altında olan insanların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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