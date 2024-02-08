Madrid\'deki Reina Sofia Müzesi\'nde Filistin\'e Destek Eylemi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde bulunan ünlü ressam Pablo Picasso'nun "Guernica" adlı tablosunun önünde Filistin'e destek eylemi yapıldı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 4. ayını dolduruyor olması vesilesiyle, "İsrail Devleti'ne karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar" adlı bir grup tarafından Reina Sofia Müzesi'nde bugün İsrail protesto edildi.
Guernica tablosunun önünde Filistin bayrakları açan grup, müzede bulunanları, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuna davet etti.
Kısa süren ve ateşkes çağrısı yapılan eylem "Özgür Filistin" sloganlarıyla sona erdi.
Grup tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Siyonist İsrail 4 ay önce sistematik bir şekilde Gazze halkını bombalamaya başladı. Bu yüzden Filistin yanlısı aktivistlerden oluşan bir grup Reina Sofia Müzesi'nde Guernica tablosu önünde eylem yaptı. İspanya hükümetinden, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesi, siyonist devlete silah alım ve satışını durdurması istendi." ifadesine yer verildi.
İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından Guernica kasabası diktatör General Francisco Franco tarafından yönetilen Milliyetçi Güçler'in talimatıyla 26 Nisan 1937'de Alman ve İtalyan uçakları tarafından bombalanmıştı.
Hava saldırısı, Guernica'da geniş çaplı yıkıma ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu.
İspanyolların ünlü ressamı Pablo Picasso da bu saldırının acılarını yansıtmak için 1937'nin mayıs ve haziran aylarında o dönem yaşadığı Paris'te "Guernica" adlı tabloyu yapmıştı.
Guernica, geçmişte İspanyolların yaşadığı acıları yansıtırken, bazı sivil toplum örgütlerince şu anda Filistinlilerin yaşadığı acılar için de bu tablo örnek gösteriliyor.
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