Madrid'de İsrail ve ABD'ye karşı Filistin protestosu

İspanya'nın başkenti Madrid'de, "Filistin halkına yönelik soykırıma" karşı İsrail ve ABD'yi protesto etmek için yaklaşık 3 bin kadın, Avrupa Parlamentosu (AP) ile ABD ve İsrail Büyükelçilikleri binaları güzergahında el ele tutuşarak insan zinciri eylemi yaptı.
"8 Mart Komisyonu" adlı örgüt tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne atfen düzenlenen eylemde, bu kez sadece kadınlar, " Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i, ona destek veren ABD'yi ve "sessiz kalarak suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle Avrupa Birliğini" protesto etti.
Gazze ve Batış Şeria başta olmak üzere İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği "savaş suçları ve insan hakları ihlallerinin sorumlularını ve suç ortaklarını" hedef alan eylemde kadınlar, AP ile ABD ve İsrail Büyükelçilikleri binası arasında ele ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.
Kötü hava şartlarına, yağan sulu kara rağmen eylemlerine devam eden kadınlar, kısa süreliğine Castellana Bulvarı'nı trafiğe kapattı.
Eyleme ilişkin 8 Mart Komisyonunca, "Filistinli kadınların da söylediği gibi Gazze'de yaşananlar insanlığa karşı bir meydan okumadır. Feminizmin de savunduğu en temel değerlerin ve insan haklarının ihlallerine tanık oluyoruz. Filistinli kadınlar, Filistin'in dışarıda ve içeride uğradığı apartheid ve işgale karşı mücadelede temel taşı oluşturuyorlar. Filistinli kadınlarla dayanışmamızı buradan tüm dünyaya haykırıyoruz." açıklaması yapıldı.
"Acil ateşkes ilan edilsin ve toplu cezalandırma, apartheid, tutuklamalar durdurulsun" çağrısı yapılarak, "İsrail'in onlarca yıldır Filistin'e uyguladığı tüm baskı ve ambargoların kaldırılması, Filistinlileri kaderine terk eden bu adaletsizlik ve katliam karşısında tüm AB ülkelerinin harekete geçmesi" istendi.
Öğrenciler Sendikası Genel Sekreteri ve 8 Mart Komisyonu üyesi Coral Latorre, AA muhabirine, "8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle hafta boyunca yapılacak eylemlerin bu yıl, Filistin'deki siyonist İsrail'in soykırımına karşı bir ses olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Netanyahu bir katil ve buna sessiz kalan tüm Batı ülkeleri de suç ortağıdır." dedi.
Eyleme katılan İspanyollardan Marina Mata da "Direkt sivil halkı hedef alan bir soykırım ile karşı karşıyayız. Biz eylemlerimizle bir şekilde sesimizi yükseltemeye, 'Artık yeter, bu soykırımı durdurun.' demeye çalışıyoruz. Ama bu soykırım ancak ABD ve AB İsrail'i finanse etmeyi bırakırsa duracaktır." diye konuştu.
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